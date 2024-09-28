«Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за девять матчей. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.