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Легчайшая победа ЦСКА! Таким беспомощным «Ахмат» при Ташуеве еще не был

Команда Николича выиграла в РПЛ впервые за месяц.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА не побеждал в РПЛ в двух турах подряд. Прервать неудачную серию команда Марко Николича смогла в домашней встрече с «Ахматом». Сергею Ташуеву пока что не удаётся исправить тяжёлую ситуацию грозненцев. Прошедший матч обернулся лёгкой победой хозяев.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 10, 28.09.2024, 14:00
ЦСКА
3
Ахмат
0

Хотя начало игры сложилось для ЦСКА неудачно. Уже на 5-й минуте пришлось делать вынужденную замену: Рифат Жемалетдинов дёрнул заднюю поверхность бедра, а вместо него появился Тамерлан Мусаев. Да и «Ахмат» отвечал на атаки ЦСКА своими выпадами.

Сложилось впечатление, что матч получится интересный, обоюдоострый и с интригой до конца. Но нет. На 19-й минуте ЦСКА открыл счёт. Аббосбек Файзуллаев получил мяч, разобрался с Дарко Тодоровичем и пальнул в нижний угол ворот «Ахмата» — Георги Шелия не спас. Узбекский вингер забил первый гол в нынешнем сезоне!

После этого ЦСКА расслабился. Команда действовала уверенно, а «Ахмат» не доставлял москвичам серьёзных проблем. Удивительно наблюдать за грозненцами под руководством Сергея Ташуева. Обычно опытный специалист приходит и сразу даёт результат. Но с «Ахматом» этот трюк не получается. А ЦСКА продолжал атаковать, за чем с трибуны «ВЭБ Арены» наблюдал звёздный новичок клуба Миралем Пьянич. Его, кстати, представили болельщикам перед началом матча.

Источник: РИА "Новости"

За кого обидно в составе москвичей, так это за Сауля Гуарирапу. Венесуэлец получает шансы для первого гола за ЦСКА, но никак не может их реализовать. Хотя Сауль действует полезно, старается, находится в правильных зонах. Невезение.

Зато на 42-й минуте другой латиноамериканец — Келлвен — удвоил преимущество ЦСКА. Сработала бразильская связка: Мойзес ворвался в штрафную и прострелил, а Келлвен опередил бедного Тодоровича и переправил мяч в сетку.

До конца тайма счёт разгромным мог сделать Тамерлан Мусаев, но его опасный удар в противоход потащил Шелия. ЦСКА ушёл на перерыв с комфортным преимуществом. Игроков «Ахмата» ожидала «горячая» речь Сергея Ташуева в перерыве.

Но корректировки тренера гостей не принесли должного эффекта. А Дарко Тодорович показал очередной пример: если у вас не задался день, то не везти будет везде. Уже на старте тайма боснийский защитник «Ахмата», показалось, переправил мяч в свои ворота после прострела с правого фланга. Но Тодоровича опередил все тот же Файзуллаев.

Интересно, что при счёте 0:3 «Ахмат» наконец-то пошёл в атаку. Но это, скорее, ЦСКА успокоился и включил эконом-режим. Хотя один раз Игорь Акинфеев включился и сделал классный сейв после попытки Даниила Уткина со средней дистанции. Да и штанга помогла хозяевам после удара Мауро Луны с близкого расстояния. Однако ни на секунду не возникало мыслей, что сегодня произойдёт что-то эпичное. ЦСКА держал всё под контролем.

«Ахмат» в итоге так и не смог расстроить Акинфеева. ЦСКА одержал первую с конца августа победу в РПЛ и обошёл в таблице (возможно, временно) «Спартак». Команда Николича нестабильна: иногда выдаёт крутые матчи, иногда меркнет. Сербскому тренеру необходимо исправить эту проблему, чтобы ЦСКА претендовал на медали. А вот «Ахмат» увяз на последней, 16-й строчке. Пока что магия Сергея Ташуева не работает в Грозном.

Автор: Никита Паглазов

ЦСКА
3:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Сергей Ташуев
Голы
ЦСКА
Аббосбек Файзуллаев
(Дуглас Силва Оливейра Келлвен)
19′
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
(Роберту Барбоза Мойзес)
42′
Дарко Тодорович
50′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
да Силва Виллиан Роша
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
83′
3
Данил Круговой
84′
22
Милан Гайич
19
Рифат Жемалетдинов
4′
11
Тамерлан Мусаев
21
Аббосбек Файзуллаев
84′
20
Секу Койта
9
Сауль Гуарирапа
65′
5
Саша Зделар
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
5
Милош Шатара
55
Дарко Тодорович
10
Лечи Садулаев
15
Рейерс де Оливейра Камилу
11′
95
Арсен Адамов
57′
36
Лукас Ловат
19
Мауро Луна Диале
62′
47
Даниил Уткин
23
Антон Швец
46′
18
Владислав Камилов
20
Максим Самородов
84′
11
Силва Лима Исмаэл
30
Фелиппе Кардозу
57′
98
Светослав Ковачев
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
4
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
8
Фолы
13
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Ахмат
Премьер-лига: таблица и календарь