Легчайшая победа ЦСКА! Таким беспомощным «Ахмат» при Ташуеве еще не был

ЦСКА не побеждал в РПЛ в двух турах подряд. Прервать неудачную серию команда Марко Николича смогла в домашней встрече с «Ахматом». Сергею Ташуеву пока что не удаётся исправить тяжёлую ситуацию грозненцев. Прошедший матч обернулся лёгкой победой хозяев.
Хотя начало игры сложилось для ЦСКА неудачно. Уже на 5-й минуте пришлось делать вынужденную замену: Рифат Жемалетдинов дёрнул заднюю поверхность бедра, а вместо него появился Тамерлан Мусаев. Да и «Ахмат» отвечал на атаки ЦСКА своими выпадами.
Сложилось впечатление, что матч получится интересный, обоюдоострый и с интригой до конца. Но нет. На 19-й минуте ЦСКА открыл счёт. Аббосбек Файзуллаев получил мяч, разобрался с Дарко Тодоровичем и пальнул в нижний угол ворот «Ахмата» — Георги Шелия не спас. Узбекский вингер забил первый гол в нынешнем сезоне!
После этого ЦСКА расслабился. Команда действовала уверенно, а «Ахмат» не доставлял москвичам серьёзных проблем. Удивительно наблюдать за грозненцами под руководством Сергея Ташуева. Обычно опытный специалист приходит и сразу даёт результат. Но с «Ахматом» этот трюк не получается. А ЦСКА продолжал атаковать, за чем с трибуны «ВЭБ Арены» наблюдал звёздный новичок клуба Миралем Пьянич. Его, кстати, представили болельщикам перед началом матча.
За кого обидно в составе москвичей, так это за Сауля Гуарирапу. Венесуэлец получает шансы для первого гола за ЦСКА, но никак не может их реализовать. Хотя Сауль действует полезно, старается, находится в правильных зонах. Невезение.
Зато на 42-й минуте другой латиноамериканец — Келлвен — удвоил преимущество ЦСКА. Сработала бразильская связка: Мойзес ворвался в штрафную и прострелил, а Келлвен опередил бедного Тодоровича и переправил мяч в сетку.
До конца тайма счёт разгромным мог сделать Тамерлан Мусаев, но его опасный удар в противоход потащил Шелия. ЦСКА ушёл на перерыв с комфортным преимуществом. Игроков «Ахмата» ожидала «горячая» речь Сергея Ташуева в перерыве.
Но корректировки тренера гостей не принесли должного эффекта. А Дарко Тодорович показал очередной пример: если у вас не задался день, то не везти будет везде. Уже на старте тайма боснийский защитник «Ахмата», показалось, переправил мяч в свои ворота после прострела с правого фланга. Но Тодоровича опередил все тот же Файзуллаев.
Интересно, что при счёте 0:3 «Ахмат» наконец-то пошёл в атаку. Но это, скорее, ЦСКА успокоился и включил эконом-режим. Хотя один раз Игорь Акинфеев включился и сделал классный сейв после попытки Даниила Уткина со средней дистанции. Да и штанга помогла хозяевам после удара Мауро Луны с близкого расстояния. Однако ни на секунду не возникало мыслей, что сегодня произойдёт что-то эпичное. ЦСКА держал всё под контролем.
«Ахмат» в итоге так и не смог расстроить Акинфеева. ЦСКА одержал первую с конца августа победу в РПЛ и обошёл в таблице (возможно, временно) «Спартак». Команда Николича нестабильна: иногда выдаёт крутые матчи, иногда меркнет. Сербскому тренеру необходимо исправить эту проблему, чтобы ЦСКА претендовал на медали. А вот «Ахмат» увяз на последней, 16-й строчке. Пока что магия Сергея Ташуева не работает в Грозном.
Автор: Никита Паглазов