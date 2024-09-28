Легчайшая победа ЦСКА! Таким беспомощным «Ахмат» при Ташуеве еще не был

Интересно, что при счёте 0:3 «Ахмат» наконец-то пошёл в атаку. Но это, скорее, ЦСКА успокоился и включил эконом-режим. Хотя один раз Игорь Акинфеев включился и сделал классный сейв после попытки Даниила Уткина со средней дистанции. Да и штанга помогла хозяевам после удара Мауро Луны с близкого расстояния. Однако ни на секунду не возникало мыслей, что сегодня произойдёт что-то эпичное. ЦСКА держал всё под контролем.