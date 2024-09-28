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Тренер «Спартака» Станкович сообщил, что игрок его команды получил очень серьезную травму

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина получил очень серьезную травму. Об этом заявил главный тренер красно‑белых Деян Станкович.

Источник: РИА "Новости"

«У Медины очень серьезная травма, — сказал Станкович в эфире “Матч ТВ”.

В нынешнем сезоне Медина провёл во всех турнирах 10 матчей, забил два мяча и сделал две голевые передачи.

Ранее стало известно, что Медина не попал в заявку команды на матч 10-го тура РПЛ.

Сегодня, 28 сентября, проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Локомотив» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск.

Спартак
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