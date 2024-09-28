Тренер «Спартака» Станкович сообщил, что игрок его команды получил очень серьезную травму

Сегодня, 28 сентября, проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Локомотив» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск.