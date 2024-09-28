«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.
«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Кассьерра, Лусиано.
Напомним, на данный момент на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка после девяти игр. «Краснодар», набравший за девять туров 21 очко, идёт вторым.