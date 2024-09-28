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«Спартак» впервые за два года проиграл «Локомотиву» в столичном дерби

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Локомотива», дубль сделал защитник Илья Самошников.

Источник: ТАСС

Футболисты московского «Спартака» проиграли столичному «Локомотиву» со счетом 1:3 в гостевом матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Илья Самошников (7-я и 36-я минуты) и Дмитрий Воробьев (58). У проигравших отличился Эсекьель Барко (16, с пенальти).

До этой встречи последний раз «Локомотив» побеждал «красно-белых» 2 апреля 2022 года (1:0). С тех пор команды провели шесть матчей, пять из которых выиграл «Спартак», еще один завершился вничью.

«Локомотив» набрал 24 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Зенита» 23 очка, петербуржцы позднее 28 сентября сыграют с «Краснодаром». «Спартак» с 16 очками расположился на шестой строчке.

В следующем туре «Спартак» 5 октября примет «Ростов», «Локомотив» днем позже дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов»,

Локомотив
3:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Деян Станкович
Голы
Локомотив
Илья Самошников
(Сергей Пиняев)
7′
Илья Самошников
(Артем Карпукас)
36′
Дмитрий Воробьев
(Алексей Батраков)
58′
Спартак
Эсекиэль Барко
16′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
70′
6
Дмитрий Баринов
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
24
Максим Ненахов
88′
7
Эдгар Севикян
83
Алексей Батраков
81′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
59′
99
Тимур Сулейманов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
61′
6
Срджан Бабич
45+5′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
71′
9
Манфред Угальде
47′
14
Миенти Абена
46′
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
76′
35
Кристофер Мартинс
86′
97
Даниил Денисов
64′
82
Даниил Хлусевич
90+2′
11
Шамар Николсон
64′
8
Маркиньос
77
Тео Бонгонда
64′
12
Жозе Виллиан
Статистика
1
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
14
Фолы
20
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь