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«Локо» восхитителен! Просто переехал «Спартак» и возглавил РПЛ

Главным героем дерби стал Самошников. А Батраков поучаствовал в двух голах.

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» проиграл в РПЛ впервые с 1-го тура. «Локомотив» одержал абсолютно заслуженную по игре победу в дерби и стал лидером чемпионата. Команда Михаила Галактионова уничтожает все предсезонные прогнозы!

Деян Станкович удивил выбором состава на матч с «Локомотивом». В основе впервые в сезоне РПЛ вышли Абена и Николсон. Это наводило на мысли, что некоторые игроки поменяют свои позиции, а сам «Спартак», возможно, изменит тактическую схему. В запас попали Маркиньос и Виллиан Жозе. В то же время в заявке красно-белых не оказалось травмированного Медины.

По первым минутам стало понятно, что у «Спартака» будет 4−4−2 или 4−3−3 в зависимости от ситуации. Просто Литвинов передвинулся на позицию опорника, а Угальде либо Барко смещались налево. Сам же матч начался осторожно. «Спартак» больше контролировал мяч в центре поля и на своей трети, «Локомотив» защищался средним блоком и, как обычно, делал ставку на быстрые атаки. Команда Галактионова реализовала первый же момент в дерби. Голевую атаку развил прекрасным пасом из центра во фланг Батраков, затем Пиняев раскачал растерявшегося Денисова, а Самошников влетел в штрафную хитрым рывком и решил эпизод двумя касаниями. Классный гол «Локо». Вопросы у Станковича будут не только к Денисову, конечно, но и к Абене с Бабичем, которые не контролировали происходящее за спиной.

Поразительно, но вскоре и красно-белые использовали свой первый же момент. Игре сильно не хватало огня, свойственного дерби, тем не менее яркие эпизоды украшали битву «Локо» и «Спартака». Тут показал класс и спартаковский дирижёр. Барко грамотно развил атаку, а в штрафной Бонгонда получил по ноге от соперника. По повтору могло показаться, что Тео симулировал. Однако Безбородов разглядел фол, а VAR подтвердил верность судейского решения. Барко же и забил с «точки».

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему это 11-метровый:

«Игрок “Локомотива” выставил ногу вправо, Бонгонда хотел пробить — и ему попали по ноге. Это фол по неосторожности, но с одного повтора — с центральной камеры — видно, что касание было. Безбородов принял это решение с паузой, потому что была вероятность, что “Спартак” забьёт сразу. Решение назначить пенальти в ворота “Локо” верное, а вопросы тут стоит задавать тем, кто занимается съёмкой матча».

Затем до перерыва было мало интересного, тем не менее команды могли ещё раз обменяться голами. Например, у «Спартака» в конце первого тайма супермомент загубил Николсон, которого, сам того не желая, вывел один на один неудачным подкатом Карпукас. Лантратов «отменил» гол, возможно, лучшим сейвом сезона. Случилось это уже при счёте 2:1. «Локо» своим шансом воспользовался. Эту голевую атаку создал блестяще сыгравший Сильянов (вывел мяч под давлением и сделал точный пас), а завершила комбинация Баринов — Карпукас — Самошников. Похоже, Рябчуку пришлось заужать и оставлять пространство Илье, потому что Литвинов не сел поглубже. Дубль Самошникова — ничего себе!

В перерыве Станкович поменял Абену на Умярова — Литвинов вернулся на позицию центрального защитника. По-видимому, тренер «Спартака» сделал такую перестановку и с целью улучшить вывод мяча из обороны. Красно-белые по-прежнему имели большое преимущество по владению, но гостям катастрофически не хватало скоростей. А хозяева продолжали показывать идеальную реализацию, забив третий гол на исходе часа матча. Батраков ещё раз разогнал атаку чудесным пасом на ход, а в штрафной Воробьёв один в один расправился с Бабичем. Мало кто в РПЛ так легко переигрывал защитника сборной Сербии.

Сделанная вскоре Станковичем тройная замена напоминала агонию. Тренер «Спартака» убрал Николсона, который и сам не сверкнул, и КПД Угальде как будто снизил своим присутствием в центре нападения. Наконец-то появился на поле похудевший Виллиан Жозе. Однако «Локомотив» грамотно закрылся, а «Спартак» по-прежнему не понимал, как двигать мяч в такой ситуации. Потерялся в дерби даже Барко.

Чего хотел Станкович, выпуская Виллиана Жозе, осталось непонятным. Если у команды не было проникающих передач, логично было бомбардировать штрафную кроссами на бразильца. Это его хлеб, он забил много таких голов в Испании. Но «Спартак», ни странно, не навешивал. Неужели спартаковцы не верили, что Виллиан Жозе будет выигрывать верх у огромных Ньямси и Монтеса? Кстати, мексиканский новичок «Локо» проводил выдающийся матч! Даже вытаскивал мяч на дриблинге и однажды едва не забил после стандарта — Максименко спас крутым сейвом.

В концовке у красно-белых был лишь один момент, причём после кросса: Угальде чуть-чуть промахнулся. До Виллиана Жозе мяч не доходил. Красно-белые сильно уступили железнодорожниками по ударам — 6:12 (в створ — 3:5). Сегодня «Локо» намного более тренерская команда, чем «Спартак». Браво, Галактионов!

Анатолий Романов

Локомотив
3:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Деян Станкович
Голы
Локомотив
Илья Самошников
(Сергей Пиняев)
7′
Илья Самошников
(Артем Карпукас)
36′
Дмитрий Воробьев
(Алексей Батраков)
58′
Спартак
Эсекиэль Барко
16′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
70′
6
Дмитрий Баринов
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
24
Максим Ненахов
88′
7
Эдгар Севикян
83
Алексей Батраков
81′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
59′
99
Тимур Сулейманов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
61′
6
Срджан Бабич
45+5′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
71′
9
Манфред Угальде
47′
14
Миенти Абена
46′
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
76′
35
Кристофер Мартинс
86′
97
Даниил Денисов
64′
82
Даниил Хлусевич
90+2′
11
Шамар Николсон
64′
8
Маркиньос
77
Тео Бонгонда
64′
12
Жозе Виллиан
Статистика
1
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
14
Фолы
20
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь