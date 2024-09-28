«Локо» восхитителен! Просто переехал «Спартак» и возглавил РПЛ

По первым минутам стало понятно, что у «Спартака» будет 4−4−2 или 4−3−3 в зависимости от ситуации. Просто Литвинов передвинулся на позицию опорника, а Угальде либо Барко смещались налево. Сам же матч начался осторожно. «Спартак» больше контролировал мяч в центре поля и на своей трети, «Локомотив» защищался средним блоком и, как обычно, делал ставку на быстрые атаки. Команда Галактионова реализовала первый же момент в дерби. Голевую атаку развил прекрасным пасом из центра во фланг Батраков, затем Пиняев раскачал растерявшегося Денисова, а Самошников влетел в штрафную хитрым рывком и решил эпизод двумя касаниями. Классный гол «Локо». Вопросы у Станковича будут не только к Денисову, конечно, но и к Абене с Бабичем, которые не контролировали происходящее за спиной.