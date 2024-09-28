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«Ростов» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Акрон».

Источник: ФК "Ростов"

Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Игнатов, Сако, Сутормин, Глебов, Щетинин, Саравия, Голенков, Роналдо.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Витор, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба, Беншимол.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за девять матчей. «Акрон» заработал восемь очков и располагается на 12-й строчке.

Ростов
Акрон