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Дмитрий Губерниев высказался о дерби «Локомотив» — «Спартак»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил результат матча 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (3:1).

Источник: Чемпионат.com

«Ребята сверили, у кого класс выше. Выяснилось, что у Самошникова. Да и в целом “Локомотив” оставляет уже не на удивление приятное впечатление. А “Спартак” почему-то легко создаёт моменты только в Кубке. Если бы было два Барко — могли бы сыграть вничью. А в целом по “Спартаку” — больше попыток заработать пенальти, чем попыток что-то придумать.

Но это только один матч. Не удивлюсь, если “Спартак” ещё прибавит, до тройки призёров.
И “Локомотив” тоже — до чемпионства!!! Вперёд, “Локомотив” — с победой!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» нападающий Дмитрий Воробьёв.

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.

Локомотив
Спартак