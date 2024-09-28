Дмитрий Губерниев высказался о дерби «Локомотив» — «Спартак»

«Ребята сверили, у кого класс выше. Выяснилось, что у Самошникова. Да и в целом “Локомотив” оставляет уже не на удивление приятное впечатление. А “Спартак” почему-то легко создаёт моменты только в Кубке. Если бы было два Барко — могли бы сыграть вничью. А в целом по “Спартаку” — больше попыток заработать пенальти, чем попыток что-то придумать.



Но это только один матч. Не удивлюсь, если “Спартак” ещё прибавит, до тройки призёров.

И “Локомотив” тоже — до чемпионства!!! Вперёд, “Локомотив” — с победой!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.