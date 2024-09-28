Михаил Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком»

«Никакой сверхнакачки не было, наоборот, надо было снять напряжения с ребят. Честь и хвала им. Команда играла сегодня сердцем. У ребят горели глаза, они бились, довольны результатом», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.