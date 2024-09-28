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Михаил Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).

Источник: Чемпионат.com

«Никакой сверхнакачки не было, наоборот, надо было снять напряжения с ребят. Честь и хвала им. Команда играла сегодня сердцем. У ребят горели глаза, они бились, довольны результатом», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.

Локомотив
3:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Деян Станкович
Голы
Локомотив
Илья Самошников
(Сергей Пиняев)
7′
Илья Самошников
(Артем Карпукас)
36′
Дмитрий Воробьев
(Алексей Батраков)
58′
Спартак
Эсекиэль Барко
16′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
70′
6
Дмитрий Баринов
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
24
Максим Ненахов
88′
7
Эдгар Севикян
83
Алексей Батраков
81′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
59′
99
Тимур Сулейманов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
61′
6
Срджан Бабич
45+5′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
71′
9
Манфред Угальде
47′
14
Миенти Абена
46′
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
76′
35
Кристофер Мартинс
86′
97
Даниил Денисов
64′
82
Даниил Хлусевич
90+2′
11
Шамар Николсон
64′
8
Маркиньос
77
Тео Бонгонда
64′
12
Жозе Виллиан
Статистика
1
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
14
Фолы
20
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь