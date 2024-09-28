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Аплодисменты Галактионову от Станковича и «кусочек мяса» для «Локо». Пресс-конференция после дерби

Спич главных тренеров.

Источник: Спорт-Экспресс

Станкович: «У соперника было больше желания»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после поражения в дерби от «Локомотива» признал превосходство соперника, объяснил свой выбор стартового состава и отказался давать оценку готовности команды в сезоне.

— Объясните, почему в стартовом составе не вышел Умяров. И почему в опорной зоне играл Литвинов, а не Пруцев?

— Умяров не тренировался почти всю неделю. Было бы неправильно его выпускать с первых минут. Это был бы риск. Литвинов находился в хороших кондициях, он нравится мне как игрок. У него есть и потенциал, чтобы прибавлять. Это было тренерское решение выпустить его в центр поля.

— Как вам игра Денисова во втором тайме против «Динамо» и сегодня?

— Предпочитаю не говорить об игроках индивидуально. Конечно, можно было сыграть лучше, но каких-то сверхъестественных ситуаций не было. Мы пропустили два гола после двух ударов по нашим воротам. И первый же удар во втором тайме тоже завершился голом… Мы принимаем это и этот результат. Но не скажу, что все потеряно. Сегодня у нас были и хорошие моменты. В финальной трети не было конкретики. Мы легко доходили туда, но потом возникали проблемы. И с нашей стороны было очень мало ударов по воротам.

— После игры вы похлопали тренеру соперника, перед тем как пожать ему руку. Что это было?

— Если счет на табло 3:1, значит, он выиграл тренерскую дуэль. Я аплодировал, потому что он этого заслуживает. Это было абсолютно искренне. Он грамотно использует качества игроков своей команды. Могу произнести только лестные слова в его адрес. Но видите, каким может быть футбол. У нас был момент в первом тайме — Шамар мог сравнять счет, и на перерыв мы ушли бы при ничьей. В итоге все могло сложиться иначе… Возможно, еще чувствовались последствия дерби с «Динамо».

— Какую оценку вы поставили бы команде в целом, учитывая то, что мы сегодня видели на поле? Насколько она готова к сезону? К примеру, Томаш Амарал поставил себе 7 из 10 за летнюю трансферную кампанию.

— Я не буду оценивать трансферный рынок. Если у вас есть вопросы по игре — задавайте, или я закончу пресс-конференцию прямо сейчас.

— Показалось, что сегодня «Спартак» проигрывал «Локомотиву» в «физике». Вы согласны?

— Соглашусь с вами. Можно критиковать нас. Мы проигрывали сегодня дуэли сопернику. Не сказать, что у нас не было желания, но у соперника его было больше. Плюс, как я уже сказал, мы мало били по воротам.

Галактионов: «Не акцентировали внимание на сопернике»

Главный тренер победителей Михаил Галактионов оценил игру в дерби Сергея Пиняева и Ильи Самошникова, выразил уверенность, что у Алексея Батракова не случится звездной болезни, а также назвал победу над «Спартаком» «своим куском мяса» для красно-зеленых.

— Это была четвертая игра с командой первой шестерки: у «Локо» две победы и два поражения. Как готовились именно к «Спартаку»?

— Подготовка была обычной. Сверхнакачек нет и не должно быть. Наоборот, надо было снять напряжение с ребят. Да мы и не особо акцентировали внимание на сопернике. Больше делали упор на себя. Команда играла сегодня сердцем — получилась такая духовитая победа. Энергетика трибун нас подстегивала. Парни бились отчаянно. В целом довольны и результатом, и игрой.

— Пиняев теперь будет получать по 90 минут регулярно?

— Есть уровень подготовленности, есть уровень игры футболиста. Были моменты, которые надо подправить, но не критично. В такую игру очень тяжело входить. А Серега играл хорошо — пусть и не хватило в концовке, чтобы забить. Главный посыл в перерыве был в том, чтобы не отдавать сопернику инициативу, продолжать оказывать давление на их центральных защитников, чтобы не давать спокойно начинать атаки.

— Проводите ли вы с Батраковым работу по предотвращению звездной болезни?

— Прямо так не вызываем и не говорим: «Если завтра начнется звездная болезнь, мы тогда тебя…» Он хороший парень — очень приятный в общении. У Леши хорошее окружение, семья. Вы все это видели. Думаю, проблем быть не должно.

— Как вам суперматч Самошникова? Это новое секретное оружие «Локо»?

— Весь его функционал не будем раскрывать, конечно. Он сейчас играет раскрепощенно, как и вся команда. Нет груза ответственности. Есть игровые требования: что надо делать в зонах, в переходных фазах и так далее. Его результативность связана именно с этим.

— Есть ощущение, что вот этот запал «Локомотива» может пропасть, потому что состав слишком уж молодой. Как вы это видите?

— Мы видели очень много примеров, когда и опытная команда не давала результат. Самое главное — сегодня я вижу, как ребята работают. Как они выполняют то, на что мы делаем акцент, на наших принципах игры. Ну и плюс играем сердцем. Спасибо всем болельщикам за поддержку.

— Усилился ли сегодня аппетит у «Локомотива»? В прошлый раз вы сказали, что аппетит у хищника, вкусившего мяса, только усиливается.

— Думаю, кусочек мы сегодня откусили. Свой кусок. Вкус победы есть — нужно дальше это развивать.

Артем Калинин

Локомотив
3:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Деян Станкович
Голы
Локомотив
Илья Самошников
(Сергей Пиняев)
7′
Илья Самошников
(Артем Карпукас)
36′
Дмитрий Воробьев
(Алексей Батраков)
58′
Спартак
Эсекиэль Барко
16′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
70′
6
Дмитрий Баринов
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
24
Максим Ненахов
88′
7
Эдгар Севикян
83
Алексей Батраков
81′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
59′
99
Тимур Сулейманов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
61′
6
Срджан Бабич
45+5′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
71′
9
Манфред Угальде
47′
14
Миенти Абена
46′
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
76′
35
Кристофер Мартинс
86′
97
Даниил Денисов
64′
82
Даниил Хлусевич
90+2′
11
Шамар Николсон
64′
8
Маркиньос
77
Тео Бонгонда
64′
12
Жозе Виллиан
Статистика
1
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
15
Фолы
22
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь