Аплодисменты Галактионову от Станковича и «кусочек мяса» для «Локо». Пресс-конференция после дерби

— Предпочитаю не говорить об игроках индивидуально. Конечно, можно было сыграть лучше, но каких-то сверхъестественных ситуаций не было. Мы пропустили два гола после двух ударов по нашим воротам. И первый же удар во втором тайме тоже завершился голом… Мы принимаем это и этот результат. Но не скажу, что все потеряно. Сегодня у нас были и хорошие моменты. В финальной трети не было конкретики. Мы легко доходили туда, но потом возникали проблемы. И с нашей стороны было очень мало ударов по воротам.