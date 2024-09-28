Дзюба забил первый гол за «Акрон» в матче с клубом Карпина

Нападающий Артем Дзюба забил дебютный гол за тольяттинский «Акрон». Это случилось в гостевом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».
36-летний Дзюба отличился на 32-й минуте, забив второй мяч своей команды. «Акрон» к концу первого тайма побеждает команду Валерия Карпина со счетом 2:0.
Дзюба подписал контракт с дебютантом РПЛ 12 сентября, в последний день трансферного окна. Соглашение рассчитано до конца сезона. Дзюба в прошлом сезоне выступал за «Локомотив», из которого ушел свободным агентом.
В первых трех матчах за «Акрон» Дзюба сделал три голевые передачи.
Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», двукратный обладатель Кубка страны и четырехкратный — Суперкубка. Наряду с Александром Кержаковым он считается лучшим бомбардиром в истории сборной России (по 30 голов).