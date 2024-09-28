Трентон
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Краснодар» нанес «Зениту» первое поражение в сезоне и вышел в лидеры РПЛ

Встреча 10-го тура РПЛ завершилась со счетом 2:0. Краснодарцы забили оба гола в концовке.

Источник: ФК «Краснодар»

Футболисты петербургского «Зенита» проиграли «Краснодару» со счетом 0:2 в гостевом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Джон Кордоба на 88-й минуте после ошибки защитника «Зенита» Вячеслава Караваева и Федор Смолов (90+4).

«Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ.

В этом сезоне команды встречались в матче за Суперкубок России, петербургская команда в Волгограде выиграла со счетом 4:2. Последний раз «Краснодар» побеждал «Зенит» в апреле 2018 года (2:1).

«Краснодар» набрал 24 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» столько же очков, но краснодарцы впереди по дополнительным показателям. «Зенит» расположился на третьей строчке с 23 очками.

В следующем туре «Зенит» 5 октября примет «Оренбург», «Краснодар» днем позже дома сыграет с подмосковными «Химками».

Краснодар
2:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Сергей Семак
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
88′
Федор Смолов
(Джон Кордоба)
90+4′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
14′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
77′
20
Джованни Гонсалес
11
Жоау Батчи
82′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
43′
74′
5
Кевин Кастаньо
7
Виктор Са
77′
8
Данила Козлов
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
62′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
27′
90′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
67′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
76′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
67′
24
Педро
31
Густаво Мантуан
23′
46′
15
Вячеслав Караваев
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
7
Фолы
9
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь