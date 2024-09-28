Историческая победа «Краснодара» над «Зенитом»! Всё решила ужасная ошибка защитника

«Зенит» в последнее время при Семаке превратился в команду, которая скорее ищет пространство в больших матчах, чем сама доминирует и давит. Если бы сине-бело-голубым предстояло играть в Лиге чемпионов, это было бы понятнее. Но так или иначе «Зенит», не борясь как следует за инициативу, почти ничего не создавал и на контрвыпадах. Чаще обычного ошибался даже Вендел. В первом тайме запомнился ещё разве что момент с участием всё того же трио Глушенков — Лусиано — Кассьерра. Получился бы красивый гол, если бы колумбиец попал в цель, а не в штангу.