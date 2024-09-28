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Историческая победа «Краснодара» над «Зенитом»! Всё решила ужасная ошибка защитника

А потом ещё и Смолов забил. Есть первая домашняя победа клуба Галицкого над Санкт-Петербургом за восемь лет!

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» нанёс «Зениту» первое поражение в РПЛ. Теперь команда Мурада Мусаева — единственная, ни разу не проигравшая в чемпионате. «Быки» делят первое место с «Локомотивом» по набранным очкам. Не ждали такого после трети сезона?

В стартовый состав «Зенита» вернулся залечивший травму руки Глушенков — из основы выпал Соболев. Это решение Сергея Семака прогнозировалось, с учётом неважной формы экс-спартаковца. Правый фланг обороны тренер сине-бело-голубых решил закрыть с помощью переделанного хавбека Мантуана. Очевидно, только по этой причине в центре обороны вышел Алип, а не Эракович, ведь чемпиону требовалось вписаться в лимит на легионеров.

После всех перестановок «Зенит» сыграл 4−3−3 с Глушенковым на правом фланге, Кассьеррой на левом и Лусиано — на острие. Начало матча осталось за петербуржцами. Команда Семака провела несколько атак, а особенно опасные были через центр, когда туда смещались Глушенков с Кассьеррой, и трио форвардов взаимодействовало на скорости. Сине-бело-голубые даже забили. Но гол Лусиано с передачи Глушенкова был отменён из-за офсайда.

«Краснодар» дебют встречи провёл робко, возможно, хозяев сковывали воспоминания о недавнем поражении от «Зенита» в Суперкубке России. Однако пары-тройки удачных эпизодов команде Мурада Мусаева хватило, чтобы поймать свою волну. Дальше уже «быки» играли с преимуществом, контролировали мяч и хорошо возвращали его себе после потерь. Заработали несколько опасных стандартов. Сперцян дважды мог забить со штрафных. В одном эпизоде неожиданно решить пробить, хотя мяч находился недалеко от лицевой, и зарядил в штангу. Затем только сейв воспитанника «Краснодара» Латышонка спас «Зенит», когда Сперцян нанёс сложнейший для голкипера удар с отскоком мяча от земли. Кстати, фолы у «быков» зарабатывал раз за разом сверхактивный Виктор Са. Как же бразилец прибавил в новом сезоне!

«Зенит» в последнее время при Семаке превратился в команду, которая скорее ищет пространство в больших матчах, чем сама доминирует и давит. Если бы сине-бело-голубым предстояло играть в Лиге чемпионов, это было бы понятнее. Но так или иначе «Зенит», не борясь как следует за инициативу, почти ничего не создавал и на контрвыпадах. Чаще обычного ошибался даже Вендел. В первом тайме запомнился ещё разве что момент с участием всё того же трио Глушенков — Лусиано — Кассьерра. Получился бы красивый гол, если бы колумбиец попал в цель, а не в штангу.

К перерыву «Зенит» уступал по ударам в четыре раза — 2:8. Правда, команды на двоих нанесли всего один удар в створ. Тот самый от Сперцяна со штрафного. У всех игроков сине-бело-голубых было лишь четыре касания мяча в чужой штрафной — столько же, сколько у одного Кордобы в зенитовской. Наконец, ещё одна деталь тайма: команды доиграли 11 на 11 — судья Сухой не удалил за грязный фол Тормену, наступившего на пах Лусиано.

По мнению экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова, рефери поступил верно:

«Не думаю, что Тормена специально наступил на Лусиано. Хотел поставить ногу на землю — но не получилось. Жёлтой карточки тут достаточно. Но Сухой бы не удалил, даже если бы было что-то большее — только если бы его пригласили посмотреть повтор. А позвать смотреть на красную его могли, только если бы наступил на Лусиано так, что получился бы омлет».

В начале второго тайма, как и в дебюте первого, «Зенит» превосходил «Краснодар». Петербуржцы попытались забрать себе владение, стали инициативнее. Кассьерра с Лусиано поменялись позициями. Мяч застрял на половине поля «быков». Точнее, остался на той половине, где в основном находился до перерыва. Голевой момент у ворот Агкацева не заставил себя ждать. Кассьерра бил фактически в упор, но новый «первый номер» краснодарцев выручил задрожавшую команду.

Несмотря на счёт 0:0, футбол здорово смотрелся с точки зрения интенсивности и скоростей! Играли действительно лидеры российского футбола. Потом хороший отрезок выдал «Краснодар», а Семак отреагировал на это заменами Глушенкова и Лусиано. Максим, конечно, ещё не на сто процентов готов после травмы. Впервые после трансферов в «Зенит» и Глушенков, и Лусиано ушли с поля без гола, если брать матчи, в которых они появлялись на поле с первых минут.

Концовку сине-бело-голубые доигрывали совсем с другим атакующим трио Педро — Мостовой — Соболев. Экс-спартаковец вышел за четверть часа до финального свистка. Мусаев тоже выпустил игрока, для которого этот матч был особенным, — воспитанника «Зенита» Козлова. В игре «на три результата» забить могли и те, и те, Педро — у гостей, Кордоба — у хозяев.

Решило же исход битвы чемпиона с вице-чемпионом не какое-то классное действие игроков атаки, а грубейшая ошибка защитника. Караваев, заменивший Мантуана, крайне неудачно сбросил мяч головой Латышонку. Впрочем, и Кордоба — большой молодец! Прочувствовал эпизод, пошёл на перехват, забрал лёгкую добычу и забил. Удивительный гол.

А в компенсированное время контрвыпад «Краснодара», случившийся из-за потери Караваева, завершился комбинацией с участием Козлова, Кордобы и вышедшего на замену Смолова. Это был нокаут для чемпиона!

Мусаев взял реванш у Семака за поражение в Суперкубке России. «Краснодар» лишь во второй раз в своей истории победил «Зенит» дома — первый был восемь лет назад, в ноябре 2016-го.

Анатолий Романов

Краснодар
2:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Сергей Семак
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
88′
Федор Смолов
(Джон Кордоба)
90+4′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
14′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
77′
20
Джованни Гонсалес
11
Жоау Батчи
82′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
43′
74′
5
Кевин Кастаньо
7
Виктор Са
77′
8
Данила Козлов
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
62′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
27′
90′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
67′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
76′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
67′
24
Педро
31
Густаво Мантуан
23′
46′
15
Вячеслав Караваев
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
7
Фолы
9
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь