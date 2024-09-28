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Гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Ростов» Карпина

Встреча десятого тура РПЛ завершилась со счетом 2:0.

Источник: ФК «Акрон»

Футболисты тольяттинского «Акрона» обыграли «Ростов» со счетом 2:0 в гостевом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Беншимол (5-я минута) и Артем Дзюба (32).

36-летний Дзюба забил свой первый гол в составе тольяттинского клуба. В «Акрон» форвард перешел 12 сентября, в первых трех матчах сделал три голевые передачи.

«Акрон» набрал 11 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 12 очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Акрон» 5 октября примет «Пари Нижний Новгород», подопечные Валерия Карпина в тот же день в гостях сыграют с московским «Спартаком».

Ростов
0:2
Первый тайм: 0:2
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Голы
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
(Кирилл Данилин)
5′
Артем Дзюба
(Стефан Лончар)
32′
Составы команд
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
11
Алексей Сутормин
15
Данил Глебов
87
Андрей Лангович
89
Родриго Саравия
7
Роналдо
69
Егор Голенков
56′
9
Мохаммад Мохебби
69′
Акрон
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
7
Кирилл Данилин
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
78
Александр Васютин
59′
1
Сергей Волков
6
Максим Кузьмин
83′
65
Владимир Москвичев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
55′
17
Солтмурад Бакаев
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
10
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
3
Фолы
16
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь