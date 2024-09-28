Гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Ростов» Карпина

Футболисты тольяттинского «Акрона» обыграли «Ростов» со счетом 2:0 в гостевом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Беншимол (5-я минута) и Артем Дзюба (32).
36-летний Дзюба забил свой первый гол в составе тольяттинского клуба. В «Акрон» форвард перешел 12 сентября, в первых трех матчах сделал три голевые передачи.
«Акрон» набрал 11 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 12 очками расположился на восьмой строчке.
В следующем туре «Акрон» 5 октября примет «Пари Нижний Новгород», подопечные Валерия Карпина в тот же день в гостях сыграют с московским «Спартаком».