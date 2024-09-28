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Сергей Семак — о матче с «Краснодаром»: обидное поражение, но это футбол

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА «КРАСНОДАРА»

— Как вы оцениваете матч? Что сейчас испытываете?

 — Тяжёлая игра, минимум моментов. Могли забить как мы, так и «Краснодар», но явных голевых моментов было мало. Игра была до ошибки, и, к сожалению, эту грубейшую ошибку допустили мы, поэтому и проиграли.

— Что скажете по игре? Всё, что вы просили, команда делала на поле до первого пропущенного гола?

 — Нет. Начали первый тайм неплохо, был хороший контроль и подходы к чужим воротам, но после невынужденных ошибок игра поменялась и «Краснодар» завладел преимуществом, оказывая давление на нас. Тяжёлый матч, качество игры было абсолютно средним, минимум моментов и много борьбы, чувствовалось напряжение. Повторюсь, игра была до ошибки и первыми её допустили мы, пропустив обидный мяч.

— Согласны, что этому поражению не нужно придавать особенного значения? Ведь это всего лишь один матч в сезоне.

 — Это естественно. У нас будут как хорошие матчи, так и плохие. Обидное поражение, но это футбол. Будем готовиться к следующему матчу, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Краснодар
2:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Сергей Семак
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
88′
Федор Смолов
(Джон Кордоба)
90+4′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
14′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
77′
20
Джованни Гонсалес
11
Жоау Батчи
82′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
43′
74′
5
Кевин Кастаньо
7
Виктор Са
77′
8
Данила Козлов
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
62′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
27′
90′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
67′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
76′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
67′
24
Педро
31
Густаво Мантуан
23′
46′
15
Вячеслав Караваев
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
7
Фолы
9
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь