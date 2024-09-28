Сергей Семак — о матче с «Краснодаром»: обидное поражение, но это футбол

— Нет. Начали первый тайм неплохо, был хороший контроль и подходы к чужим воротам, но после невынужденных ошибок игра поменялась и «Краснодар» завладел преимуществом, оказывая давление на нас. Тяжёлый матч, качество игры было абсолютно средним, минимум моментов и много борьбы, чувствовалось напряжение. Повторюсь, игра была до ошибки и первыми её допустили мы, пропустив обидный мяч.