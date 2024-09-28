Андрей Аршавин высказался о поражении «Зенита» в матче с «Краснодаром»

«Я бы не сказал, что счёт не по игре. В первом тайме преимущество было на стороне “Краснодара”, во втором — у “Зенита”. В этот раз чаша весов склонилась в сторону “Краснодара” из‑за ошибки, но, с другой стороны, “Зениту” же невозможно всё выигрывать.



Думаю, “Зениту” нужно оставаться спокойным, не надо паниковать, нужно засучить рукава и набирать свои очки. Впереди ещё 20 туров. Очевидно, что невозможно пройти весь сезон без потерь», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».