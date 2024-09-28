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«Это катастрофа». Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Акроном»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре своей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (0:2), а также заявил, что ошибся при выборе стартового состава.

Источник: Чемпионат.com

«В чём “Ростов” недоработал в матче с “Акроном”? Абсолютно во всём, особенно в первом тайме. Это катастрофа. Даже не припомню такого тайма у “Ростова” за последние два‑три года. Не доигрывал “Ростов”? Да, поэтому три замены было в перерыве. Прежде всего это моя вина, потому что выбрал такой состав», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

На пятой минуте нападающий «Акрона» из Кабо-Верде Беншимол вывел тольяттинцев вперёд. Автором голевой передачи стал полузащитник Кирилл Данилин. На 32-й минуте 36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба удвоил преимущество команды из Тольятти.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. «Акрон» заработал 11 очков и расположился на девятой строчке.

Ростов
0:2
Первый тайм: 0:2
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Голы
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
(Кирилл Данилин)
5′
Артем Дзюба
(Стефан Лончар)
32′
Составы команд
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
11
Алексей Сутормин
15
Данил Глебов
87
Андрей Лангович
89
Родриго Саравия
7
Роналдо
69
Егор Голенков
56′
9
Мохаммад Мохебби
69′
Акрон
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
7
Кирилл Данилин
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
78
Александр Васютин
59′
1
Сергей Волков
6
Максим Кузьмин
83′
65
Владимир Москвичев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
55′
17
Солтмурад Бакаев
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
10
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
3
Фолы
16
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь