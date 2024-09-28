«Это катастрофа». Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Акроном»

«В чём “Ростов” недоработал в матче с “Акроном”? Абсолютно во всём, особенно в первом тайме. Это катастрофа. Даже не припомню такого тайма у “Ростова” за последние два‑три года. Не доигрывал “Ростов”? Да, поэтому три замены было в перерыве. Прежде всего это моя вина, потому что выбрал такой состав», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».