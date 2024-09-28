«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед командой, перед Петербургом, потому что моя ошибка повлияла на исход игры. Я ошибся и хотел бы взять вину за это поражение на себя.
К сожалению, так бывает — это футбол. Но мне очень обидно за парней, которые всю неделю старались и трудились, и из-за одной ошибки все эти усилия, получается, насмарку. Признаю, что в обороне нужно играть надежнее — сегодня это не удалось.
У нас впереди еще много игр, и я буду работать на полную, чтобы все исправить. Обещаю — сделаю все, что могу, для побед нашей любимой команды», — приводит обращение Караваева официальный телеграм-канал «Зенита».
«Хотел бы взять вину за это поражение “Зенита” на себя». Караваев извинился за грубую результативную ошибку
Футболист «Зенита» Вячеслав Караваев принес извинения за грубую результативную ошибку в гостевом матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром». Игра завершилась поражением зенитовцев со счетом 0:2. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счет на 88-й минуте после ошибки Караваева.
«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед командой, перед Петербургом, потому что моя ошибка повлияла на исход игры. Я ошибся и хотел бы взять вину за это поражение на себя.
Мурад Мусаев
Сергей Семак
Джон Кордоба
88′
Федор Смолов
(Джон Кордоба)
90+4′
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
14′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
77′
20
Джованни Гонсалес
11
Жоау Батчи
82′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
43′
74′
5
Кевин Кастаньо
7
Виктор Са
77′
8
Данила Козлов
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
62′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
27′
90′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
67′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
76′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
67′
24
Педро
31
Густаво Мантуан
23′
46′
15
Вячеслав Караваев
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
7
Фолы
9
2
Офсайды
1
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти