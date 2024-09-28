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«Хотел бы взять вину за это поражение “Зенита” на себя». Караваев извинился за грубую результативную ошибку

Футболист «Зенита» Вячеслав Караваев принес извинения за грубую результативную ошибку в гостевом матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром». Игра завершилась поражением зенитовцев со счетом 0:2. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счет на 88-й минуте после ошибки Караваева.

Источник: Sport24

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед командой, перед Петербургом, потому что моя ошибка повлияла на исход игры. Я ошибся и хотел бы взять вину за это поражение на себя.

К сожалению, так бывает — это футбол. Но мне очень обидно за парней, которые всю неделю старались и трудились, и из-за одной ошибки все эти усилия, получается, насмарку. Признаю, что в обороне нужно играть надежнее — сегодня это не удалось.

У нас впереди еще много игр, и я буду работать на полную, чтобы все исправить. Обещаю — сделаю все, что могу, для побед нашей любимой команды», — приводит обращение Караваева официальный телеграм-канал «Зенита».

Краснодар
2:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Сергей Семак
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
88′
Федор Смолов
(Джон Кордоба)
90+4′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
14′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
77′
20
Джованни Гонсалес
11
Жоау Батчи
82′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
43′
74′
5
Кевин Кастаньо
7
Виктор Са
77′
8
Данила Козлов
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
62′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
27′
90′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
67′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
76′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
67′
24
Педро
31
Густаво Мантуан
23′
46′
15
Вячеслав Караваев
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
7
Фолы
9
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь