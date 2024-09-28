«Хотел бы взять вину за это поражение “Зенита” на себя». Караваев извинился за грубую результативную ошибку

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед командой, перед Петербургом, потому что моя ошибка повлияла на исход игры. Я ошибся и хотел бы взять вину за это поражение на себя.



К сожалению, так бывает — это футбол. Но мне очень обидно за парней, которые всю неделю старались и трудились, и из-за одной ошибки все эти усилия, получается, насмарку. Признаю, что в обороне нужно играть надежнее — сегодня это не удалось.



У нас впереди еще много игр, и я буду работать на полную, чтобы все исправить. Обещаю — сделаю все, что могу, для побед нашей любимой команды», — приводит обращение Караваева официальный телеграм-канал «Зенита».