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Семак рассказал о непростой адаптации Соболева в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об адаптации российского нападающего Александра Соболева.

Источник: Чемпионат.com

«Как проходит процесс адаптации Александра Соболева? Конечно, непросто, длительное время не играл, и тот фон, который был вокруг перехода, безусловно, влияет. Но мы не сомневаемся, что на длинной дистанции он поможет своими действиями добывать победы, забивать мячи, отдавать передачи. Он это умеет делать», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в трёх матчах в РПЛ в составе клуба из Санкт-Петербурга и не отметился результативными действиями.

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