Семак рассказал о непростой адаптации Соболева в «Зените»

«Как проходит процесс адаптации Александра Соболева? Конечно, непросто, длительное время не играл, и тот фон, который был вокруг перехода, безусловно, влияет. Но мы не сомневаемся, что на длинной дистанции он поможет своими действиями добывать победы, забивать мячи, отдавать передачи. Он это умеет делать», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».