Как же мы ошибались, когда не верили в «Краснодар» и «Локо». Пришло время переобуваться

Но главное достижение — абсолютное большинство игроков прогрессируют и меняют свое восприятие. Тот же Батраков — открытие сезона и главная звезда, хотя еще недавно о нем никто не слышал. Самошников — неожиданный герой дерби, раскрывшийся по-новому в роли вингера. Пиняев снова разрывает. А Воробьев с Сулеймановым — пара страйкеров для серьезных задач в большом клубе (а не только на периферии). Справа безальтернативен Ненахов. Про Карпукаса с Бариновым даже не нужно говорить — это давно один из самых надежных центральных блоков во всей лиге.