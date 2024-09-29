Мусаев доказал правоту Галицкого. Никто не играл так в «Краснодаре» с «Зенитом»

Собственно, а были ли реальные причины сомневаться в том, что Мусаев — тренер уровня клуба с амбициями «Краснодара»? Ну, кроме того, что он никогда не бил по-царски по мячу. Именно под руководством краснодарского тренера «быки» в первый и пока единственный раз вышли в Лигу чемпионов, где взяли четыре очка у «Ренна» и одно — у «Челси». Успешный результат для любой российской команды в последние годы выступлений в ЛЧ. Именно при Мусаеве «Краснодар» был в шаге, точнее, даже в полушаге от лучшего в своей истории достижения в Лиге Европы — попадания в четвертьфинал. Помните, как после поражения от «Валенсии» (1:2) в первом матче ⅛ финала в Испании «быки» вели в ответной игре со счётом 1:0 до 90+3-й минуты? Если бы не роковая ошибка в самой концовке…