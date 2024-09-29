В «Акроне» дали оценку уровню игры Дзюбы в первых матчах за команду

«Игра Артёма? В трёх матчах “1+3” — оцениваем максимально положительно. Отлично влился в коллектив, влияет на команду с хорошей стороны в раздевалке и на поле. Умеет сплотить коллектив, поэтому мы довольны», — приводит слова Задояна «РБ Спорт».