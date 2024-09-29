Игрок «Локомотива» Монтес высказался об уровне РПЛ

«Уровень РПЛ очень высокий. К этому уровню надо очень быстро адаптироваться. Я пришёл сюда, чтобы прибавлять, продолжать прогрессировать. В матче со “Спартаком” я неплохо себя проявил. Буду стараться держать этот уровень», — сказал Монтес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.