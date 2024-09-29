Глава «Локомотива» высказался о кричалке «“Зенит” — позор российского футбола»

«Что это такое? Наверное, выражение каких-то эмоций болельщиков. Я всегда считаю, что надо действовать корректно и уважительно по отношению ко всем нашим соперникам по лиге. У болельщиков своё видение, свой взгляд. Но считаю, что нельзя переходить определённую линию к другому клубу в оскорбительном отношении. Но у болельщиков может быть свой взгляд на какие-то вещи», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».