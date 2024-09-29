Юран назвал катастрофой положение «Спартака» в таблице РПЛ

«Отставание на восемь очков от лидера — это фатально. Потому что очень сложно будет сократить такой разрыв. Это же не средняя часть таблицы, где команды могут провалиться, сыграть неудачно, все-таки тут “Зенит”, “Краснодар” и “Локомотив”. Поэтому восемь очков до верхней тройки — уже достаточно большой отрыв. В “Спартаке” всегда ставили максимальные задачи: выиграть Кубок, чемпионат и Суперкубок. А сейчас что мы видим? Отставание в восемь очков — катастрофа», — сказал Юран «СЭ».