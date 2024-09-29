Слишкович рассказал, чем занимается после ухода из «Спартака»

С 2022 по 2024 год боснийский специалист занимал должность ассистента тренера в «Спартаке». Слишкович исполнял обязанности главного тренера красно-белых с апреля по май 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб провёл 10 матчей, в которых пять раз одержал победу, четыре раза сыграл вничью и один раз потерпел поражение.