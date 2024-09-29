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Слишкович рассказал, чем занимается после ухода из «Спартака»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил, чем он занимается после ухода из московского клуба, который состоялся по окончании минувшего сезона.

Источник: Чемпионат.com

«Чем сейчас живу? Провожу время с супругой и сыном, смотрю футбол, наслаждаюсь РПЛ и Лигой чемпионов. Живу в Москве, чувствую себя здесь как дома.

Когда снова буду работать? Никогда не знаешь, что будет завтра», — приводит слова Слишковича Sport24.

С 2022 по 2024 год боснийский специалист занимал должность ассистента тренера в «Спартаке». Слишкович исполнял обязанности главного тренера красно-белых с апреля по май 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб провёл 10 матчей, в которых пять раз одержал победу, четыре раза сыграл вничью и один раз потерпел поражение.