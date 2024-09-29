Алип нашел объяснение первому поражению «Зенита»

— Больше на ничью было похоже, потому что явных моментов у обеих команд не было. Мы сами подарили «Краснодару» победу. Но Славе Караваеву точно не надо переживать из‑за этого эпизода. В футболе все бывает. В прошлом сезоне нечто подобное со мной произошло. Так что трагедии не произошло, двигаемся дальше.