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Алип нашел объяснение первому поражению «Зенита»

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 10‑го тура российской премьер-лиги, передает Vesti.kz со ссылкой на Matchtv.ru.

Источник: ФК "Зенит"

В субботу в Краснодаре питерцы уступили со счетом 2:0. Это поражение стало первым в новом сезоне. При этом Алип, играющий за клуб с 2022 года, вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

— Игра была до гола. Первым забил «Краснодар», после чего мы раскрылись и пропустили второй. Очень обидное поражение. Дальше нельзя такого допускать. Надо чуть‑чуть опуститься на землю, после чего выигрывать все оставшиеся матчи, — заявил Алип.

— Что выделите в качестве главного нерва этого матча?

— Думаю, единоборства, потому что соперник и в первом, и во втором тайме выигрывал практически все подборы. За счет этого у них было больше опасных моментов.

— Если не брать в расчет несчастный случай с ошибкой Караваева, приведший к первому голу, игра катилась к ничьей?

— Больше на ничью было похоже, потому что явных моментов у обеих команд не было. Мы сами подарили «Краснодару» победу. Но Славе Караваеву точно не надо переживать из‑за этого эпизода. В футболе все бывает. В прошлом сезоне нечто подобное со мной произошло. Так что трагедии не произошло, двигаемся дальше.

— Как оцените тот факт, что «Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате?

— Мы единая команда, будем вместе от него отталкиваться и вместе станем злее в следующих матчах.

Сейчас «Зенит» с 23 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Первое место у «Краснодара» с 24 очками, столько же у идущего вторым «Локомотива». В следующем туре 5 октября питерская команда примет «Оренбург».

Краснодар
2:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Сергей Семак
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
88′
Федор Смолов
(Джон Кордоба)
90+4′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
14′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
77′
20
Джованни Гонсалес
11
Жоау Батчи
82′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
43′
74′
5
Кевин Кастаньо
7
Виктор Са
77′
8
Данила Козлов
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
62′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
27′
90′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
67′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
76′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
67′
24
Педро
31
Густаво Мантуан
23′
46′
15
Вячеслав Караваев
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
7
Фолы
9
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь