Алип нашел объяснение первому поражению «Зенита»

В субботу в Краснодаре питерцы уступили со счетом 2:0. Это поражение стало первым в новом сезоне. При этом Алип, играющий за клуб с 2022 года, вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
— Игра была до гола. Первым забил «Краснодар», после чего мы раскрылись и пропустили второй. Очень обидное поражение. Дальше нельзя такого допускать. Надо чуть‑чуть опуститься на землю, после чего выигрывать все оставшиеся матчи, — заявил Алип.
— Что выделите в качестве главного нерва этого матча?
— Думаю, единоборства, потому что соперник и в первом, и во втором тайме выигрывал практически все подборы. За счет этого у них было больше опасных моментов.
— Если не брать в расчет несчастный случай с ошибкой Караваева, приведший к первому голу, игра катилась к ничьей?
— Больше на ничью было похоже, потому что явных моментов у обеих команд не было. Мы сами подарили «Краснодару» победу. Но Славе Караваеву точно не надо переживать из‑за этого эпизода. В футболе все бывает. В прошлом сезоне нечто подобное со мной произошло. Так что трагедии не произошло, двигаемся дальше.
— Как оцените тот факт, что «Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате?
— Мы единая команда, будем вместе от него отталкиваться и вместе станем злее в следующих матчах.
Сейчас «Зенит» с 23 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Первое место у «Краснодара» с 24 очками, столько же у идущего вторым «Локомотива». В следующем туре 5 октября питерская команда примет «Оренбург».