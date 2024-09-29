«Крылья Советов» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за девять матчей. «Химки» заработали семь очков и располагаются на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.