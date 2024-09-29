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«Крылья Советов» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Сегодня, 29 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Химки».

Источник: ФК "Крылья Советов"

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Галдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

«Химки»: Кокарев, Терехов, Филин, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Бакаев, Хосонов, Капленко, Вера, Заболотный.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за девять матчей. «Химки» заработали семь очков и располагаются на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

Крылья Советов
Химки
Премьер-лига: таблица и календарь