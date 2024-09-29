«Краснодар» был лучше. Вендел и Клаудиньо не убедили. Зачем выпускать Соболева? Орлов — о поражении «Зенита»

Следовало ли удалять Тормену за фол на Лусиано? Судья ограничился желтой карточкой. Думаю, на его решение повлияло то, что аргентинец сразу поднялся и пошел. А если бы он лежал, долго корчился от боли, возможно, Тормену и удалили бы. По повтору сложилось впечатление, что краснодарец умышленно наступил на зенитовца. Но это только по повтору. В принципе, арбитр давал карточки по делу. Мантуан возмущался, но видно же, что он не успел сыграть в мяч и сбил соперника вблизи своей штрафной.