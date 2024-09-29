И что теперь будет с Осинькиным?

«Крылья» продлили серию без поражений в РПЛ до трёх встреч, но вряд ли их устроила нулевая ничья с командой из зоны стыковых матчей. Да и «Химки» наверняка недовольны, ведь они не побеждают в чемпионате с начала августа. Плюс команда Артиги испытывает большие проблемы с голами — серия без забитых мячей уже насчитывает четыре матча. Ну и главный вопрос — как эта домашняя нулевая ничья повлияет на будущее Осинькина? И повлияет ли вообще?