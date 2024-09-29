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И что теперь будет с Осинькиным?

«Крылья» дома не смогли обыграть «Химки».

Источник: ФК «Крылья Советов»

В Самаре встретились команды из второй половины таблицы РПЛ.

В последнее время усилились разговоры о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов». И что вакантную должность займёт Сергей Игнашевич. Об этом сообщал и журналист Иван Карпов, а наши источники подтвердили, что назначение экс-тренера «Балтики» уже согласовано. Сам Осинькин перед матчем подчеркнул, что подобные разговоры мешают подготовке. И вопросы на эту тему — тоже. Болельщики тоже отметились — в ходе матча выразили своё отношение и скандировали: «Осинькин! Осинькин!».

Положение «Химок» в таблице перед туром было ещё хуже, чем у «Крыльев». Но инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов отметил, что «Химки» не рассматривают вариант с увольнением тренера Франка Артиги. Хотя команда приехала в Самару с серией из пяти матчей без побед в чемпионате.

Первые минуты матча остались за футболистами «Крыльев Советов», хотя до по-настоящему опасных моментов дело так и не дошло. А вот «Химки» немного потерпели, а потом достойно ответили. Антон Заболотный выиграл верховое единоборство и головой пробил в дальний угол — штанга спасла хозяев от больших проблем.

Самарский клуб мог и должен был забивать ближе к концу первой половины. Мяч отскочил к Бенхамину Гарре, который бил с нескольких метров внешней стороной стопы. Аргентинца никто не держал — он был совершенно свободен. Казалось, что уже никто не помешает игроку «Крыльев» вписать свою фамилию на табло, но вратарь «Химок» Никита Кокарев отразил удар лбом.

На перерыв команды ушли без голов, хотя у каждой из них было по одному железному моменту. «Химки» вышли на второй тайм с хорошим настроем — возможно, взбодрил серьёзный разговор с главным тренером. И сразу же потревожили Ивана Ломаева, но вратарь самарского клуба справился с ударом Зелимхана Бакаева.

Впрочем, гости активничали недолго, после чего «Крылья» перехватили инициативу. Правда, это не отразилось на количестве создаваемых моментов. Временами на поле был совсем академичный футбол на невысоких скоростях. Тренеры пытались что-то изменить, делали перестановки в составе, но ситуация на поле оставалась прежней.

«Крылья» продлили серию без поражений в РПЛ до трёх встреч, но вряд ли их устроила нулевая ничья с командой из зоны стыковых матчей. Да и «Химки» наверняка недовольны, ведь они не побеждают в чемпионате с начала августа. Плюс команда Артиги испытывает большие проблемы с голами — серия без забитых мячей уже насчитывает четыре матча. Ну и главный вопрос — как эта домашняя нулевая ничья повлияет на будущее Осинькина? И повлияет ли вообще?

Кирилл Закатченко

Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 0:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
29.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 9176 зрителей
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Франк Артига
Составы команд
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
3
Томас Галдамес
35′
4
Александр Солдатенков
57′
22
Фернандо Костанца
23
Гленн Бейл
24
Роман Евгеньев
13
Иван Сергеев
6
Сергей Бабкин
71′
34
Виктор Фелипе Мендес
11
Роман Ежов
83′
28
Игорь Дмитриев
19
Иван Олейников
83′
7
Дмитрий Цыпченко
10
Бенхамин Гарре
71′
73
Владислав Шитов
Химки
87
Никита Кокарев
13
Сергей Терехов
24
Эдгардо Фаринья
39′
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
90+4′
80
Хетаг Хосонов
11
Резиуан Мирзов
78′
97
Бутта Магомедов
18
Зелимхан Бакаев
78′
9
Александр Руденко
32
Лукас Вера
90′
22
Роберт Мехия
55
Кирилл Капленко
63′
77
Алекс Корредера
91
Антон Заболотный
90′
7
Илья Садыгов
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
5
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
13
Фолы
9
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
Химки
Премьер-лига: таблица и календарь