Матч-борьба в Махачкале и гол-шедевр Нгамале. «Динамо» не отпускает тройку лидеров

Личка удивил еще до начала матча — он впервые выпустил сразу четырех центральных защитников. Фланговые Даса и Скопинцев остались в запасе, а на краях расположились Маричаль и Фернандес, для которых эти позиции факультативные. А еще, по сравнению с матчем против «Спартака», в тройке центральных полузащитников креативного Карраскаля заменил куда более оборонительный Кутицкий. Кстати, тоже немало матчей отыгравший в защите. В общем, разудалый Марцел на сей раз, показалось, решил включить немного осторожности.