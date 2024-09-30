Великолепная седьмая: как «Краснодар» и «Локомотив» захватили лидерство в РПЛ

Алексей Батраков выгрызал кучу мячей в борьбе, в подкатах, показав, что он не просто тонкий игрок, он еще и боец. И к двум из трех голов при этом имел отношение. Красно-белые, понимая исходящую от него опасность, старались атаковать Батракова в момент приема мяча (бросился в глаза один такой момент у Руслана Литвинова на чужой половине поля), чтобы у него вообще не было времени, но первый гол начался именно с его классного паса между двумя соперниками в развитие атаки в центре поля. А во втором тайме Алексей и вовсе отдал голевую передачу — правда, со своей половины поля, по флангу. То есть, по логике вещей, такие пасы чаще становятся пред- или даже предпредголевыми. Но Дмитрий Воробьев сместился в центр и с небольшим рикошетом от Бабича отлично пробил в дальнюю девятку.