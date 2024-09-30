Великолепная седьмая: как «Краснодар» и «Локомотив» захватили лидерство в РПЛ

После победы в Суперкубке и трех первых туров РПЛ (общие 13−0 в пользу «Зенита») единственная интрига, касающаяся сине-бело-голубых в сезоне столетия клуба, выглядела так — проиграет ли Питер в первенстве хоть один матч. В чемпионатах России, в отличие теперь от Германии с «Байером» Хаби Алонсо, это не удавалось никому, в АПЛ — «Арсеналу» Арсена Венгера. А «Зенит» после трети турнира и проиграл «Краснодару», причем уже с вернувшимся после перелома кисти Максимом Глушенковым в стартовом составе, и теперь идет только на третьем месте. Выше команда Мурада Мусаева, выигравшая уже семь матчей подряд, и «Локомотив», который в этом сезоне делает ставку на молодых российских игроков.
Чутье Мусаева
Интересно, что «Краснодар» уже успел победить всех главных конкурентов. Помимо «Зенита» (2:0) Кордоба и компания обыграли ЦСКА (2:1), «Локомотив» (3:0) и «Динамо» (1:0). Причем в июле команда Мусаева без шансов проиграла «Зениту» в Суперкубке, но за это время сделала невероятную работу над ошибками. Она способна перетерпеть самые сложные моменты матчей, гнуться, но не сломаться — как первую треть второго тайма с действующими чемпионами. И в нужный момент выстрелить.
А ее главный тренер, которого столько критиковали, способен угадать просто со всеми заменами. Вот выходят Данила Козлов с Гонсалесом — и второй активно нагнетает справа, на что уже не был способен ветеран Сергей Петров, и в итоге отдает решающую, пусть и не имевшую адресата диагональ. А первый, заменивший явно уставшего Виктора Са молодой игрок (вроде выпускать такого в подобный момент — риск), тащит мяч на 70 м и становится главным организатором второго гола.
Забивает который еще один неочевидный джокер «Краснодара» — Смолов. При выигрышном счете Мусаев выпустил второго форварда — но не вместо Кордобы, а направо в полузащиту вместо Жоана Батчи. В итоге Джон отдал, а Федор забил свой первый мяч после возвращения к «быкам». И как же вовремя!
Еще одним важнейшим фактором этой победы стало то, каким опорником при Мусаеве вдруг стал Кевин Ленини. Сколько раз он отбирал и перехватывал, а потом начинал атаки! Как главный игрок «Зенита» последних шести золотых лет — Вильмар Барриос. Без таких стержней больших команд не бывает («Спартак»-2017 — Фернандо, «Локомотив»-2018 — Денисов).
«Краснодар» в первом тайме по игре был интереснее, об этом ясно говорит и статистика — 9−2 по ударам, 2−0 в створ, 5−0 по угловым. Моменты у него также возникали (в отличие от армейцев в матче с тем же «Зенитом») — в основном, правда, не с игры, а со стандартов. Конкретно — при двух штрафных Эдуарда Сперцяна, когда сначала он с острого угла пробил в штангу, а затем Евгений Латышонок отбил его сложный выстрел, и Ленини добил в Дугласа Сантоса. Была еще пара в меру опасных ударов головой. Виктор Са на левом фланге вчистую переигрывал Густаво Мантуана, заработал три опасных штрафных — и до перерыва был лучшим на поле.
— «Краснодар» играл лучше, — сказал «Известиям» футбольный эксперт Геннадий Орлов. — Надо поздравить команду Мусаева, очень качественный футбол в исполнении хозяев. Они смотрелись предпочтительнее «Зенита», особенно в первом тайме. Если говорить об игре питерцев, то основные претензии у меня к Венделу и Клаудиньо. Они не убедили, ничего впереди не придумали, не соорудили. Сыграли явно ниже своих возможностей. Особенно Вендел. Не знаю, что с ним происходит. Тот же Сперцян смотрелся сильнее этих двух бразильцев, ярче.
В то же время «быкам» повезло — не только со штангой Матео Кассьерры, но и с тем, что Алексей Сухой трактовал наступ Тормены шипами на пах Лусиано Гонду как повод для желтой, а не красной карточки. Как выражаются судьи, «продавливания» там не было — может, арбитр это счел решающим, может, то, что шла всего 15-я минута, и Сухой не захотел так рано радикально влиять на ход игры. Но момент был пограничный, и удалению никто бы не удивился.
Поражение «Зенита» в такой момент и от такого соперника — это большое психологическое подспорье его конкурентам, тем же «Краснодару» и «Локомотиву». Обычно петербуржцы выигрывают именно главные битвы — как сделали это в Краснодаре весной. Но этот результат показывает, что они — не неуязвимы. Кажется, нас ждет более интересный чемпионат, чем можно было ожидать до его начала.
Провал Станковича
У Деяна Станковича первый мини-кризис — два очка в трех матчах. Посмотрим, как серб будет из него выходить. А «Локо» весь этот чемпионат выглядит сильнее и стабильнее (срыв был один — 0:3 от «Краснодара» после выхода на первое место), играл дома — так почему ж, еще и после двух ничьих у красно-белых, надо было ставить на «Спартак»?
Красно-зеленые были умнее и лучше знали, чего хотели. Мяч им был нужен только для того, чтобы быстро атаковать, с чем они благополучно и справлялись. Тридцати процентов владения «Локо» более чем хватило.
Алексей Батраков выгрызал кучу мячей в борьбе, в подкатах, показав, что он не просто тонкий игрок, он еще и боец. И к двум из трех голов при этом имел отношение. Красно-белые, понимая исходящую от него опасность, старались атаковать Батракова в момент приема мяча (бросился в глаза один такой момент у Руслана Литвинова на чужой половине поля), чтобы у него вообще не было времени, но первый гол начался именно с его классного паса между двумя соперниками в развитие атаки в центре поля. А во втором тайме Алексей и вовсе отдал голевую передачу — правда, со своей половины поля, по флангу. То есть, по логике вещей, такие пасы чаще становятся пред- или даже предпредголевыми. Но Дмитрий Воробьев сместился в центр и с небольшим рикошетом от Бабича отлично пробил в дальнюю девятку.
— Хорошая игра от Алексея [Батракова], — подчеркнул председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных. — Он здорово развивается. Мы этому очень рады. Клуб и тренерский штаб делают всё, чтобы его прогресс шел дальше. И не только у Алексея, но и других молодых игроков в нашем клубе. А у нас их достаточно. Тот факт, что подавляющее большинство игроков «Локомотива» — россияне — вызывает у меня гордость. Очень рад тому, что это нравится и нашим болельщикам. В матче со «Спартаком» мы установили своеобразный рекорд по посещаемости. Предыдущие 20 тыс. мы разменивали только на матчах Лиги чемпионов. Получается, это вызывает гордость не только у меня.
«Спартак» откровенно разочаровал, но истерики по поводу Станковича прямо сейчас не больше, чем эмоции. Главное — не сама неудача, а то, что следует после нее. Поглядим на выводы, которые сделает тренер. Он по-прежнему узнает команду и цену игрокам.
Вчера у Деяна не срослось ни с составом, ни с позициями отдельных игроков, ни со схемой — ни с чем. Появление Шамара Николсона в центре нападения обнулило сдвинутого на фланг Манфреда Угальде — сколько уже раз можно было убедиться в том, что костариканец должен быть наконечником и только им!
Руслан Литвинов подрастерял навык игры в центре поля: страшно произносить фразу «Как для команды стал важен Умяров!» (или это тоже про селекцию красно-белых?). Впрочем, и выход в перерыве Наиля ничего не изменил.
Худший матч в сезоне провел Срджан Бабич, у которого и с Миенти Абеной не возникло взаимопонимания. Снова был плох Даниил Денисов, который вообще непонятно как попал в состав после «Динамо». Только после трех пропущенных начал выручать Александр Максименко — два первых мяча, пусть и с близкого расстояния, Самошников забил ему в ближний угол.
Как и с «Динамо», не сработали замены. Про Умярова уже сказал, а еще, говорят, на поле был Виллиан Жозе. Вы его хоть раз с мячом видели? Или хорошо открывшимся? Выходит, что сейчас в «Спартаке» есть один нападающий. А если Угальде, не дай бог, сломается? Это вопросы к селекции.
То, что произошло в Черкизове, — еще один урок того, насколько же важно забирать «свои» матчи. «Спартак» не выиграл у «Зенита» и у «Динамо», когда имел всё, чтобы выиграть — и инициативу, и большинство. Это не только в таблице, но и психологически были четыре очень важных очка. Но в Петербурге не дожали, а от Тюкавина пропустили под занавес дерби. Теперь многое надо начинать заново.
Приблизился к рекорду
«Акрон» в 10-м туре РПЛ отправился на выезд к «Ростову» и начал матч очень бодро: на 32-й минуте тольяттинцы повели 2:0, а второй гол записал на свой счет Артем Дзюба. Экс-форвард сборной России выловил в штрафной заброс Стефана Лончара, обработал мяч и с близкого расстояния вколотил его под перекладину.
«Акрон» стал седьмой командой, за которую Артем забивал в чемпионате страны. Нападающий оформил 230-й мяч в карьере и приблизился к Александру Кержакову в списке лучших российских бомбардиров — до повторения рекорда осталось три гола.
Форвард присоединился к «Акрону» уже по ходу сезона — дебютировал за команду в восьмом туре и в двух первых матчах чемпионата против «Химок» (3:0) и «Краснодара» (2:5) сделал три голевые передачи. В прошлом чемпионате Дзюба выступал за «Локомотив», но в весенней части выпал из обоймы и практически не получал игровой практики. Клуб из Тольятти подобрал Артема свободным агентом.
Первый мяч за «Ростов» получился символичным — Артем огорчил Валерия Карпина, с которым у него давний конфликт, начавшийся еще во время выступления футболиста за «Спартак». В 2009-м тренер отправил нападающего в аренду в «Томь» из-за инцидента в команде: существует версия, что Дзюба якобы украл из раздевалки кошелек Владимира Быстрова с 23 тыс. рублей.
В 2013-м Карпин, тогда генеральный директор «Спартака», отправил футболиста в очередную аренду — в «Ростов». Валерий Георгиевич говорил, что Дзюба проиграл конкуренцию Юре Мовсисяну и Эммануэлю Эменике. Альтернативной причиной этого решения могла стать фраза про ушедшего из «Спартака» Унаи Эмери, которого форвард назвал «тренеришкой».
Футболист же начал признавать недопонимание с Карпиным в медиа. «Я много раз пытался идти на компромисс с Карпиным. Когда вернулся из Томска, сказал, что хочу уйти. Карпин пообещал: топор войны зарыт. Самое страшное, что каждый раз был новый Валерий Георгиевич. Много угроз я услышал: “Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился”. За это я ему благодарен. Благодаря этим словам я пересмотрел отношение к футболу», — говорил Дзюба.
Пика их конфликт достиг в 2017 году, когда Артем уже выступал за «Зенит». Мужчины столкнулись в московском отеле Ritz Carlton и едва не подрались. А в 2021 году Дзюба отказался от вызова Карпина в сборную России, хотя, по словам тренера, за несколько месяцев до этого они обсуждали положение форварда в сборной — он был готов играть.
В этот раз нападающий и тренер вновь подогрели давний конфликт. Дзюба, признанный игроком матча, не скрывал радости в микст-зоне.
— Давно не было такой награды, спасибо большое, кто выбрал. Такое путешествие проделать и получить награду. Слезы… Всё не зря. Я весь выложился. Уже на 70-й минуте сказал, чтобы меняли, но тренер сказал терпеть. Продолжаю и в 36 лет закалять характер. У нас с Георгичем (Карпиным. — «Известия») непростые отношения, однажды он меня сильно обидел. Но справедливость есть, — сказал Дзюба.
Тренер «Ростова» тоже не обошел тему форварда стороной.
— Дать шанс Дзюбе в сборной России? Зачем? В каждой встрече есть лучшие игроки. Мне теперь им всем шансы давать? — заявил Карпин. — Слова Дзюбы про справедливость? Мне по барабану вообще. Я не понимаю, чем его обидел.
После прихода Дзюбы клуб из Тольятти взял шесть очков в трех матчах и закрепился в середине турнирной таблицы.
Игорь Рабинер