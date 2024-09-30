Трентон
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Аршавин считает, что в «Ростове» сейчас «кризис жанра»

Бывший футболист Андрей Аршавин поделился мнением о состоянии «Ростова» в нынешнем сезоне.

Источник: Чемпионат.com

«Мне кажется, в “Ростове” наблюдается кризис жанра. Раньше было понятно, для чего эта команда: она брала футболистов, заигрывала и продавала. Но года два или полтора назад руководство клуба решило сохранять своих лучших игроков, так как команда показывала высокие результаты, но сейчас этого нет. Они не продают Осипенко и Глебова, даже получая привлекательные предложения от “Краснодара”, — сказал Аршавин в эфире “Матч ТВ”.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. В игре 10-го тура РПЛ «Ростов» на своём поле уступил «Акрону» со счётом 0:2. Турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет «Краснодар», который набрал 24 очка после 10 встреч.

Ростов
Премьер-лига: таблица и календарь