Андрей Аршавин считает, что в «Ростове» сейчас «кризис жанра»

«Мне кажется, в “Ростове” наблюдается кризис жанра. Раньше было понятно, для чего эта команда: она брала футболистов, заигрывала и продавала. Но года два или полтора назад руководство клуба решило сохранять своих лучших игроков, так как команда показывала высокие результаты, но сейчас этого нет. Они не продают Осипенко и Глебова, даже получая привлекательные предложения от “Краснодара”, — сказал Аршавин в эфире “Матч ТВ”.
«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. В игре 10-го тура РПЛ «Ростов» на своём поле уступил «Акрону» со счётом 0:2. Турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет «Краснодар», который набрал 24 очка после 10 встреч.