Андрей Аршавин считает, что в «Ростове» сейчас «кризис жанра»

«Мне кажется, в “Ростове” наблюдается кризис жанра. Раньше было понятно, для чего эта команда: она брала футболистов, заигрывала и продавала. Но года два или полтора назад руководство клуба решило сохранять своих лучших игроков, так как команда показывала высокие результаты, но сейчас этого нет. Они не продают Осипенко и Глебова, даже получая привлекательные предложения от “Краснодара”, — сказал Аршавин в эфире “Матч ТВ”.