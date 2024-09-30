Александр Мостовой должен пройти стажировку в «Спартаке» в октябре

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой, проходящий обучение на тренера, должен пройти стажировку в футбольном клубе во время паузы на игры сборных в октябре. Об этом Мостовой рассказал ТАСС.
22 сентября Мостовой рассказал «Спорт-Экспрессу», что общался с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем по поводу стажировки в клубе.
«У нас был разговор, с академией Российского футбольного союза (РФС) и “Спартаком” уже, по-моему, согласовано. Я должен пройти стажировку в ближайшую паузу на сборные в октябре, наверное. Какие могут быть ожидания, приехал, посмотрел тренировку. Я рад, что наконец приду в футбольную команду с футбольным человеком», — сказал Мостовой.
Мостовой начал учебу на тренера в академии РФС в мае 2023 года, в группу также входят Дмитрий Сычев, Андрей Аршавин, Юрий Жирков и другие бывшие футболисты. Учеба завершится осенью, одним из заданий является прохождение стажировки в клубе.
Мостовому 56 лет. В разные годы Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», победителем Кубка Португалии («Бенфика»), финалистом Кубка Франции («Страсбур») и Кубка Испании («Сельта»). В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил десять голов. Он является чемпионов Европы до 23 лет в составе сборной СССР.