Александр Мостовой должен пройти стажировку в «Спартаке» в октябре

«У нас был разговор, с академией Российского футбольного союза (РФС) и “Спартаком” уже, по-моему, согласовано. Я должен пройти стажировку в ближайшую паузу на сборные в октябре, наверное. Какие могут быть ожидания, приехал, посмотрел тренировку. Я рад, что наконец приду в футбольную команду с футбольным человеком», — сказал Мостовой.