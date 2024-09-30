В РФС назвали данные ВЦИОМ о популярности футбола в России не соответствующими действительности

«РФС ежегодно проводит исследования, касающиеся популярности футбола в России и вовлеченности россиян в занятия футболом и его разновидностями. Так, согласно отчету исследовательской компании Mediascope, в 2023 году футболом интересовались 76% жителей нашей страны, что на 4% выше, чем в 2022 году.



Интерес аудитории к футболу также подтверждают рейтинги трансляций матчей сборной, Мир — Российской премьер-лиги и Фонбет — Кубка России. При этом в части условий развития детско-юношеского футбола оценки исследовательских компаний совпадают», — цитирует службу коммуникаций РФС ТАСС.