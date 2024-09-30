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В РФС назвали данные ВЦИОМ о популярности футбола в России не соответствующими действительности

В службе коммуникаций РФС заявили, что результаты опроса ВЦИОМ о низкой популярности футбола среди населения России не соответствуют действительности.

Источник: РИА "Новости"

В организации утверждают, что, согласно их собственным исследованиям за 2023 год, футболом так или иначе интересуются 76 процентов жителей страны.

«РФС ежегодно проводит исследования, касающиеся популярности футбола в России и вовлеченности россиян в занятия футболом и его разновидностями. Так, согласно отчету исследовательской компании Mediascope, в 2023 году футболом интересовались 76% жителей нашей страны, что на 4% выше, чем в 2022 году.

Интерес аудитории к футболу также подтверждают рейтинги трансляций матчей сборной, Мир — Российской премьер-лиги и Фонбет — Кубка России. При этом в части условий развития детско-юношеского футбола оценки исследовательских компаний совпадают», — цитирует службу коммуникаций РФС ТАСС.

Ранее ВЦИОМ опубликовал статистику, согласно которой доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%. Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19% до 4%), а интересующихся футболом время от времени — с 34% до 18%.