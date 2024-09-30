Семак всё реже побеждает в больших матчах РПЛ. Это тренерская проблема «Зенита»

Каждый год эта статистика только улучшалась. В первом для Семака-тренера сезоне-2018/2019 в «Зените» его команда взяла 18 из 30 возможных очков в 10 матчах с пятью конкурентами. Проиграла только дважды — «Динамо» и ЦСКА на выезде. Во второй и третий «золотые» сезоны этот показатель увеличился до 21 очка. В один год «Зенит» уступил только «Локомотиву» (0:1) в Москве, в другой — только «Динамо» (0:1). В сезоне-2021/2022 команда Семака не потерпела вообще ни одного поражения от конкурентов и взяла 24 очка из 30 возможных. Но и это был ещё не предел. В сезоне-2022/2023 «Зенит», пусть и проиграл однажды ЦСКА (0:1) в столице, завоевал 25 очков. Вот тогда был пик доминирования сине-бело-голубых.