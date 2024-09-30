Абаскаль о «Спартаке»: «Это подобно занозе. Если однажды Бог захочет, я вернусь работать в Россию»

«Когда ты уходишь, так и не поставив точку, это всегда подобно занозе. Так что вернуться в Россию было бы одновременно и большой мотивацией, и удовольствием. Поэтому, если однажды Бог захочет и если футбол даст мне эту возможность, я вернусь. Чтобы доделать работу, брошенную на половине пути, и вытащить эту занозу», — сказал Абаскаль в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».