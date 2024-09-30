Экс-игрок ЦСКА Тошич: РПЛ стала слабее за последние годы

«Когда я играл в ЦСКА, чемпионат России был очень сильным: семь-восемь команд реально претендовали на трофей до начала сезона, а сейчас другая ситуация — одна команда выигрывает золотые медали уже шесть лет подряд. Поэтому я считаю, что лига 100% стала слабее. Лет 10 назад РПЛ была чуть ли не самой сильной в своей истории.



В России уровень футбола начал падать после чемпионата мира 2018 года. После мундиаля начали приезжать более слабые легионеры, чем те, которые играли в РПЛ раньше. Это мое мнение», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».