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Экс-игрок ЦСКА Тошич: РПЛ стала слабее за последние годы

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о снижении конкурентоспособности Российской Премьер-Лиги по сравнению с прошлым десятилетием.

Источник: Чемпионат.com

«Когда я играл в ЦСКА, чемпионат России был очень сильным: семь-восемь команд реально претендовали на трофей до начала сезона, а сейчас другая ситуация — одна команда выигрывает золотые медали уже шесть лет подряд. Поэтому я считаю, что лига 100% стала слабее. Лет 10 назад РПЛ была чуть ли не самой сильной в своей истории.

В России уровень футбола начал падать после чемпионата мира 2018 года. После мундиаля начали приезжать более слабые легионеры, чем те, которые играли в РПЛ раньше. Это мое мнение», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Зоран выступал за ЦСКА в период с 2010 по 2017 год. Вместе с армейцами сербский полузащитник трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.