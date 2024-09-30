ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ 2 ноября

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Матч 14-го тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и «Спартаком» пройдет 2 ноября, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча пройдет на домашней арене армейцев и начнется в 20:45 мск. После 10 туров ЦСКА с 17 очками занимает пятое место в таблице РПЛ, «Спартак» (16) идет шестым.
Расписание других матчей 14-го и 15-го туров РПЛ:
14-й тур.
1 ноября, пятница.
«Динамо» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 19:00;
2 ноября, суббота.
«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 18:00;
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Махачкала) — 18:00;
3 ноября, воскресенье.
«Акрон» (Тольятти) — «Крылья Советов» (Самара) — 13:00;
«Ахмат» (Грозный) — «Нижний Новгород» — 15:15;
«Факел» (Воронеж) — «Химки» (Московская область) — 17:30;
«Краснодар» — «Оренбург» — 19:45;
15-й тур.
9 ноября, суббота.
«Локомотив» — «Факел» — 14:00;
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург» — 16:30;
«Ростов» — «Химки» — 19:00;
«Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород».
10 ноября, воскресенье.
«Крылья Советов» — ЦСКА — 13:00;
«Спартак» — «Акрон» — 15:15;
«Ахмат» — «Зенит» — 17:30;
«Рубин» — «Краснодар» — 19:45.