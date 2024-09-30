Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ 2 ноября

Объявлено расписание матчей 14-го и 15-го туров РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Матч 14-го тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и «Спартаком» пройдет 2 ноября, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча пройдет на домашней арене армейцев и начнется в 20:45 мск. После 10 туров ЦСКА с 17 очками занимает пятое место в таблице РПЛ, «Спартак» (16) идет шестым.

Расписание других матчей 14-го и 15-го туров РПЛ:

14-й тур.

1 ноября, пятница.

«Динамо» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 19:00;

2 ноября, суббота.

«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 18:00;

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Махачкала) — 18:00;

3 ноября, воскресенье.

«Акрон» (Тольятти) — «Крылья Советов» (Самара) — 13:00;

«Ахмат» (Грозный) — «Нижний Новгород» — 15:15;

«Факел» (Воронеж) — «Химки» (Московская область) — 17:30;

«Краснодар» — «Оренбург» — 19:45;

15-й тур.

9 ноября, суббота.

«Локомотив» — «Факел» — 14:00;

«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург» — 16:30;

«Ростов» — «Химки» — 19:00;

«Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород».

10 ноября, воскресенье.

«Крылья Советов» — ЦСКА — 13:00;

«Спартак» — «Акрон» — 15:15;

«Ахмат» — «Зенит» — 17:30;

«Рубин» — «Краснодар» — 19:45.

Премьер-лига: таблица и календарь