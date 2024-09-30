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Аршавин объяснил, почему «Зенит» подписал Соболева

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

Источник: Чемпионат.com

— Зачем купили Соболева?

 — Я ничего не знаю. Но глобально, думаю, хотели заменить Ваню Сергеева. У него оставался год контракта. Из доступных русских был только Соболев, — сказал Аршавин новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. Александр выступает в составе чемпиона России под седьмым номером. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.

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