«Считаю результаты опроса ВЦИОМа вырванными из общего контекста. Популярность российского футбола никогда не упадет!» Реплика Юрия Семина

Наконец, еще большее число молодых людей приходит к футболу через медиафутбол, у которого миллионные просмотры. Сегодня эти ребята и девочки смотрят на любимых блогеров, а завтра увидят игру в Кубке России против профессиональных команд (и ведь медийщики часто побеждают команды второй лиги) — и заинтересуются большим футболом. А как иначе, если, несмотря ни на что, наш Саша Головин — капитан «Монако», а Матвея Сафонова приглашают не куда-нибудь, а в «ПСЖ», один из сильнейших клубов мира, и он там уже успешно выступает! Если у нас появляются такие талантливые ребята, как Алексей Батраков в «Локомотиве», где играют почти только россияне, и это не мешает ему делить первое место в чемпионате! Да, в последние годы уровень турнира из-за отъезда высококлассных иностранцев объективно упал, но по-другому с учетом обстоятельств и не могло быть. Зато это позволяет проявить себя и выдвинуться на первые роли молодежи. И, уверен, когда наше возвращение на международную арену произойдет, мы будем к этому готовы, и на всех каналах о футболе снова заговорят.