Андрей Аршавин назвал лучшего игрока и тренера 10-го тура РПЛ

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23). Последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Ахмат», набравший шесть очков после 10 матчей.