Самая масштабная смена власти сезона в РПЛ. Скоро вы не узнаете «Крылья Советов»

У «Крыльев Советов» в этом сезоне РПЛ за 10 туров уже пять поражений. Да и нельзя сказать, что по игре команда блистает. В общем, вопросы к нынешнему тренерскому штабу есть. Но это не главная причина, по которой будущее Осинькина в клубе сейчас под большим вопросом. В позапрошлом сезоне команда вообще спасалась в последнем туре — и ничего.