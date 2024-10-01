«Локомотив»: от поздне-немецкого треша до лидерства в РПЛ. Полная перезагрузка за два года

В том же 10-м туре чемпионата-2022/23 тоже был матч «Спартак» — «Локомотив» (1:0, победный гол Александра Соболева), и я решил сравнить составы, чтобы конкретизировать масштаб перемен. У красно-белых из 11 игроков стартового состава в команде осталось восемь (кроме Георгия Джикии, Квинси Промеса и Соболева), из 15 футболистов, выходивших на поле, — 10 (еще минус Миха Мевля и арендованный Павел Мелешин, сразу начавший забивать за «Сочи»). А у «Локомотива» и из 11 начинавших, и 16 всего участвовавших в матче сейчас осталось всего четверо — Максим Ненахов, Дмитрий Баринов, Наир Тикнизян и Артем Карпукас. А вот остальной список — тут уж, извините, из-за его длины без имен: Худяков, Кузьмичев, Мампасси, Камано, Керк, Изидор, Педринью (старт), Митай, Антон Миранчук, Марадишвили, Игнатьев, Живоглядов (замены). Еще и в запасе Раконьяц…