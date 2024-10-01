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«Зенит» сыграет с сербской «Войводиной» во время паузы на матчи сборных

«Зенит» встретится с сербским клубом «Войводина» во время перерыва в РПЛ на матчи национальных сборных.

Источник: РИА "Новости"

Матч с командой из города Нови-Сад пройдет в Санкт-Петербурге 12 октября, начало — в 19:00 по московскому времени.

«Войводина» — двукратный чемпион Югославии, двукратный обладатель Кубка Сербии и финалист Кубка Интертото.

Ранее сине-бело-голубые дважды встречались с командой из Нови-Сада в товарищеских играх — 2 февраля 2002 года в Ларнаке (победа «Зенита» со счетом 3:1) и 7 февраля 2009 года в турецком Кадрие (3:0 в пользу сине-бело-голубых).

Петербургский клуб после 10 туров занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

Зенит
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