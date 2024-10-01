«Зенит» сыграет с сербской «Войводиной» во время паузы на матчи сборных

Ранее сине-бело-голубые дважды встречались с командой из Нови-Сада в товарищеских играх — 2 февраля 2002 года в Ларнаке (победа «Зенита» со счетом 3:1) и 7 февраля 2009 года в турецком Кадрие (3:0 в пользу сине-бело-голубых).