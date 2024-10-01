«Это не усиление». Радимов раскритиковал трансферы «Спартака»

— В плане атакующих действий, особенно если на пространстве, «Спартак» может. Но мы видим, что Махачкалу вскрыть не могут, «Ахмат» не могут, «Рубин» удалось только за счет спорного пенальти. «Динамо», которое давало играть, ну да, там вскрыли. Сейчас приехал «Локомотив», который два раза повёл в счёте, который здорово отходил назад. И моментов практически не создали за весь матч. Даже откровенных прострелов не было. Вот это, с одной стороны, просчет Станковича, он должен работать над этим. Но, с другой стороны — качество игроков. Столько уже раз говорили — Умяров, Пруцев, Мартинс в опорной зоне — всё не то. Ну они же не созидатели, по большому счету. У «Спартака», получается, что созидать-то особо некому.