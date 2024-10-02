Джикия ответил на вопрос об отстранении Глушакова в «Химках»

«Я только пришёл, когда эта ситуация случилась. Руководство приняло такое решение. У меня с Денисом хорошие отношения. Не я комплектую команду. Я тоже пришёл, когда было большое количество футболистов. Сейчас у нас 26 человек, что улучшило результаты, работу, некоторые детали», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.