Гурцкая назвал проблему Станковича в «Спартаке»

«Проблема в том, что есть такая категория тренеров, как тренеры-мотиваторы. Они не учителя, их надо брать только в очень хорошую команду. Такой, например, Каррера. Он пришёл в очень хорошую команду, достаточно было просто мотивировать и физически подводить к матчу.



Станкович столкнулся с тем, что многих футболистов надо учить передачи давать. И поэтому пошла немножко стагнация. Под них стали готовиться. А он [Станкович] возомнил, что может менять схему в каждом матче и будет всё получаться. И началась паника. Плюс он сейчас почувствует… У него есть три стенки, прежде чем доберутся до него. Сначала Амарал, которого будут сносить болельщики, потом Малышев. Он просто пока не разобрался, какие ему нужны футболисты и как их расставлять на поле», — сказал Гурцкая «РБ Спорт».