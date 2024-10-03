Глушаков будет выступать за «СКА-Ростов» в медиалиге

«Врываюсь в медиалигу и буду биться за СКА Ростов-на-Дону! Футбол я люблю, без футбола жить не могу, и хочу сказать спасибо большое Васе Басте за то, что пригласил в СКА! Для меня важно всегда поддерживать игровую практику и быть в тонусе!», — написал Глушаков в своем Telegram-канале.