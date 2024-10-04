Дебют Пьянича: сыграет ли звездный новичок ЦСКА против «Динамо»

— «Спартак» — хорошая команда, которая старается в футбол играть и хорошо в него играет, — поделился с «Известиями» полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. — Хорошо усилились они летом, пришел неплохой игрок Барко, Маркиньос из «Ференцвароша» тоже нравится. В общем, сильная команда у них. И матч с ними очень интересный будет. Нам одного очка за ничью будет мало — надо три набирать в любом случае. Для этого надо играть в свою игру, выполнять тренерские установки и самим правильно действовать, в первую очередь, в плане реализации своих моментов. Потому что пока реализация что-то не получается у нас. Если исправим это и будем в свой футбол играть, то, думаю, все получится у нас, в том числе и в матче со «Спартаком».