Дебют Пьянича: сыграет ли звездный новичок ЦСКА против «Динамо»

Московское дерби «Динамо» — ЦСКА — ключевое событие предстоящего 11-го тура чемпионата России по футболу. Обе команды определят, кто из них сохранит шансы не отстать от лидирующей тройки РПЛ. В этой игре может состояться дебют в турнире звездного новичка армейцев Миралема Пьянича, пока сыгравшего за новую команду лишь несколько минут в Кубке России.
Лидеры, между тем, проведут свои матчи дома против клубов из второй половины таблицы: «Краснодар» примет «Химки», московский «Локомотив» встретится с самарскими «Крыльями Советов», а петербургский «Зенит» — с уволившим на днях главного тренера «Оренбургом». Кроме того, стоит выделить домашнюю игру московского «Спартака» против «Ростова». Оба коллектива не выигрывали в последних трех турах чемпионата.
«Динамо» — ЦСКА
На этой неделе ЦСКА обыграл в гостях «Пари Нижний Новгород» (2:0) в Кубке России и в концовке игры на замену вышел Пьянич, подписавший с командой контракт на прошлой неделе. Боснийский полузащитник, когда-то успешно игравший в «Ювентусе» и проведший сезон в «Барселоне», считается многими самым статусным новичком РПЛ после отстранения наших команд от еврокубков. Возможно, в дерби с «Динамо» он впервые сыграет в чемпионате России.
Обе московские команды неровно провели первую треть чемпионата. «Динамо» чередует хорошие по качеству игры матчи с крайне слабыми. При этом оно может как добиваться успехов при плохой игре, так и терять очки при хорошей, упуская победы из-за ошибок в обороне и слабой реализации моментов.
В результате бело-голубые идут вне тройки, но отстают от замыкающего ее «Зенита» всего на три очка. После 10 туров подопечные Марцела Лички четвертые, а позади них в трех баллах ЦСКА. Армейцев в межсезонье возглавил новый главный тренер Марко Николич. И пока у них противоречивые результаты. Красно-синие уверенно расправляются с командами из нижней части таблицы — на их счету разгромы «Пари Нижний Новгород» (3:0) на выезде, «Оренбурга» (5:1), тольяттинского «Акрона» (4:0) и в предыдущем туре грозненского «Ахмата» (3:0). Лишь выездной успех с «Химками» (2:0) обошелся без крупного счета.
Но с середняками — «Ростовом» (0:0) и казанским «Рубином» (1:1) — ЦСКА играет выездные ничьи. А конкурентам он и вовсе проиграл все матчи, даже когда показывал неплохой футбол. Выезд к «Краснодару» (1:2), домашнее дерби с «Локомотивом» (0:1), домашний матч с «Зенитом» (0:1) закончились поражениями. Матч с «Динамо» — шанс исправиться эту тенденцию и не отстать от первой тройки. Пока от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» армейцы отстают на семь очков.
— Наверное, где-то потеряли очки свои — с тем же «Краснодаром» и тем же «Локомотивом», — поделился мнением с «Известиями» защитник ЦСКА Игорь Дивеев. — И даже можно сказать, что и с «Зенитом», потому что игра была интересная — мы могли спокойно выигрывать, но не получилось. Конечно, будем дальше стараться догнать и «Зенит», и «Краснодар» с «Локомотивом». Мы будем бороться за первое место.
«Локомотив» — «Крылья Советов»
Эти команды в футбольных кругах называют «родственными», так как в них играет много футболистов, когда-то прошедших школу «Чертаново» и вместе с одноименной командой пошумевших в первой лиге, а затем вместе с главным тренером Игорем Осинькиным перешедших в «Крылья Советов». Вратарь Иван Ломаев, защитник Александр Солдатенков, полущитники Роман Ежов и Дмитрий Цыпченко до сих пор играют в Самаре.
В «Локомотив» за последние годы транзитом через «Крылья» из «Чертаново» перешли нападающие Максим Глушенков и Сергей Пиняев, полузащитник Никита Салтыков, а нападающий Владислав Сарвели между Самарой и «Локо» успел год провести в «Сочи». Глушенков и Пиняев на определенном этапе стали лидерами «железнодорожников», но Максим летом ушел в «Зенит», а Пиняев потерял место в составе.
Зато лидерские функции на себя взял 19-летний полузащитник Алексей Батраков. Он забил семь голов в чемпионате и делит первое место в списке бомбардиров РПЛ с Глушенковым. Во многом за счет него «Локо» не заметил потери Глушенкова, а также ушедших летом Антона Миранчука, Артема Дзюбы и Рифата Жемалетдинова.
Команда Михаила Галактионова в чемпионате выиграла восемь матчей при двух поражениях — от «Динамо» (1:3) и «Краснодара» (0:3). В Кубке России она выиграла пять матчей из пяти и досрочно обеспечила себе первое место в своей группе. В последних двух играх по два гола — «Химкам» (5:1) и «Оренбургу» (2:1) — забил Сергей Пиняев, показавший, что он возвращается к своей лучшей игре.
Особенно яркой для «Локо» получилась в прошлом туре победа в дерби над «Спартаком» (3:1). После нее красно-зеленые опередили на одно очко «Зенит» и идут вторыми, при равенстве очков уступая «Краснодару» только по личной встрече.
«Крылья» из сезона в сезон теряют лидеров, но их главному тренеру Игорю Осинькину после возвращения в 2021 году в РПЛ достаточно уверенно удавалось оберегать клуб от вылета в первую лигу. Даже в нынешнем чемпионате, несмотря на неудачный старт, самарцы идут в первой десятке с форой в три очка от зоны переходных матчей.
Они не проигрывают уже три матча подряд, но в СМИ и телеграм-каналах периодически проходит информация о скором увольнении Осинькина и спортивного директора клуба Сергея Корниленко. Предполагается, что это произойдет после матча с «Локо», когда наступит пауза на игры сборных. Это связано с недовольством нового руководства Самарской области влиянием на клуб известного агента Павла Андреева, чьими клиентами являются все воспитанники «Чертаново». В любом случае, предстоящий матч будет крайне важным и для «Крыльев», и для «Локо».
— Приятно, что наша команда так играет и добивается таких результатов в нынешнем сезоне, — отметил в разговоре с «Известиями» член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов. — Играет много российских игроков, много талантливых молодых ребят. Радует прогресс Батракова, но отличный футбол показывает не только он — все ребята хорошо играют. Вдвойне приятно было обыграть «Спартак». Может ли «Локомотив» побороться за золото в этом чемпионате? Конечно, может. Почему нет? Будет ли усиление зимой под борьбу за чемпионство? Я думаю, да.
«Спартак» — «Ростов»
Красно-белые в последних трех турах сыграли в гостях вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), упустили дома победу в матче с московским «Динамо» (2:2) и проиграли гостевое дерби «Локо» (1:3). Улучшить настроение подопечным Деяна Станковича должна волевая победа на этой неделе над московским «Динамо» в Кубке России (3:2), что помогло досрочно обеспечить первое место в группе.
Красно-белые проигрывали к 81-й минуте 1:2, но забили два гола. Однако, серия без побед в чемпионате привела к тому, что они застряли на шестом месте с отставанием в восемь очков от лидеров. Чтобы сохранить шансы на медали, им надо побеждать дома «Ростов», который сам не может выиграть три тура — выездное поражение от «Краснодара» (0:2), домашняя ничья с махачкалинским «Динамо» (0:0) и домашний проигрыш «Акрону» (0:2). Подопечные Валерия Карпина восьмые с отставанием в четыре очка от «Спартака».
— «Спартак» — хорошая команда, которая старается в футбол играть и хорошо в него играет, — поделился с «Известиями» полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. — Хорошо усилились они летом, пришел неплохой игрок Барко, Маркиньос из «Ференцвароша» тоже нравится. В общем, сильная команда у них. И матч с ними очень интересный будет. Нам одного очка за ничью будет мало — надо три набирать в любом случае. Для этого надо играть в свою игру, выполнять тренерские установки и самим правильно действовать, в первую очередь, в плане реализации своих моментов. Потому что пока реализация что-то не получается у нас. Если исправим это и будем в свой футбол играть, то, думаю, все получится у нас, в том числе и в матче со «Спартаком».
«Краснодар» — «Химки»
«Краснодар» остается последней командой, не проигравшей ни одного матча в нынешнем чемпионате. Она начала с трех подряд ничьих, а сейчас у нее идет семиматчевая победная серия. «Быки» выглядят однозначными фаворитами в домашнем матче с «Химками», но подмосковный клуб при всех своих проблемах уже сумел летом поставить подножку другому лидеру «Зениту» (1:1), потерявшему в пятом туре первые очки именно в игре с подопечными Франка Артиги.
Однако, в остальном у них проблемы. Всего одна победа в 10 турах. И в остальное время химчане чередуют ничьи с поражениями. Из-за этого они идут 13-ми в зоне переходных матчей с отрывом всего в два очка от зоны вылета. И теперь попытаются исправить ситуацию по итогам выезда в Краснодар.
— Важная игра нам предстоит в Краснодаре с очень хорошей командой, — сказал «Известиям» полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов. — Будет тяжело — мы это все знаем и понимаем. «Краснодар» в прошлом туре обыграл «Зенит» и вышел на первое место в чемпионате, поэтому просто точно не будет. Но просто не бывает ни против одной команды. В любом случае, мы сделаем все по-максимуму, чтобы набирать очки.
«Зенит» — «Оренбург»
На днях «Оренбург» уволил главного тренера Давида Деограсию. Его команда на 14-м месте с одним очком превосходства над зоной вылета. Однако, в Питере она способна проделать то же с «Зенитом», что сделали в августе «Химки». К той игре подопечные Сергея Семака громили всех и казалось, что им уже можно надевать золотые медали — трудно было поверить, что кто-то сможет составить им конкуренцию.
Тогда очень результативен был Глушенков. Его лидерство в бомбардирской гонке с семью мячами было достигнуто в первых четырех турах. Но в первом тайме матча с «Химками» Максим получил травму, и игра «Зенита» разрушилась. Команда Семака дальше с трудом набирала очки. А поражение от «Краснодара» показало, что сине-бело-голубым особенно сложно в матчах с соперниками сопоставимого класса.
Даже при наличии вернувшегося две недели назад в состав Глушенкова, который только начал набирать форму после простоя. А на этой неделе в кубковом матче с «Акроном» (5:1) снова получил травму и не сыграет в ближайшем туре чемпионата, чем может воспользоваться «Оренбург».
Также в выходные пройдет еще три встречи. «Акрон» примет дома «Пари Нижний Новгород». Казанский «Рубин» сыграет в родных стенах с грозненским «Ахматом». Воронежский «Факел» встретится на своем поле с махачкалинским «Динамо».
Алексей Фомин